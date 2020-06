Presentan demanda conjunta contra Trump y Barr por represión contra manifestantes pacï¿½ficos

Presentan demanda conjunta contra Trump y Barr por represin contra manifestantes pac�ficos

Organizaciones por los Derechos Civiles y manifestantes a título personal han presentado una demanda conjunta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general, William Barr, por ordenar una carga policial para dispersar el pasado lunes a cientos de personas congregadas pacíficamente ante la Casa Blanca.



Los demandantes afirmaron que el uso por parte de la Policía y los militares, de caballos, porras, escudos y equipos antidisturbios, como gas pimienta, botes de humo y balas de goma y plástico, violó los derechos constitucionales de los manifestantes, en su gran mayoría pacíficos, y las libertades de expresión y reunión. "El ataque descarado, inconstitucional, no provocado y francamente criminal del presidente contra los manifestantes, porque no estaban de acuerdo con sus opiniones, hace temblar los cimientos de nuestro orden constitucional", declaró Scott Michelman, director jurídico en Washington de la Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que presentó la querella contra Trump y su fiscal general. Michelman denunció también que cuando las principales agencias para la protección de la ley se vuelven cómplices de las tácticas de un autócrata, congelan toda la protección a la expresión en el país.



El demandante principal por parte del movimiento Black Lives Matter, April Goggans, subrayó que las manifestaciones no serán silenciadas por el gas lacrimógeno y las balas de goma, y subrayó que lo ocurrido la tarde del pasado lunes fue una afrenta a todos los derechos. A su vez, la presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, Kristen Clarke, sostuvo que las acciones del gobierno de Trump el pasado lunes, tenían la intención de enfriar el discurso y el derecho de reunión de las personas que ejercían sus derechos protegidos bajo la Constitución.



Además de reclamar contra Trump y su secretario de justicia, William Barr, por la represión contra manifestantes pacíficos, las organizaciones demandantes preparan un pliego adicional en respuesta a las decenas de ataques de la policía y otras fuerzas de seguridad contra los periodistas y observadores legales que cubrían las protestas. De hecho, varios periodistas están llevando sus casos a los tribunales, alarmados por docenas de incidentes en los que los reporteros han sido baleados, maltratados, rociados con gases o arrestados cuando cubrían las protestas desatadas por la muerte de George Floyd.



Un reporte de la agencia noticiosa estadounidense AP recuerda que se han registrado más de 230 incidentes que han afectado a periodistas desde la muerte de Floyd. Incluso, AP grabó imágenes del momento en el que dos de sus reporteros son empujados e insultados por policías de Nueva York cuando documentaban arrestos la noche del pasado martes, después de que entrara en vigor un toque de queda, del que están exentos los profesionales de la prensa que cubren las manifestaciones. La periodista independiente Linda Tirado perdió un ojo debido a un disparo a la cara. A Ali Velshi, de la MSNBC, le dispararon después de que se identificara como periodista y le dijeran: “No nos importa”.

Michael Adams, de la revista Vice, fue arrojado al suelo por policías y le rociaron gas pimienta a centímetros de distancia, de acuerdo con su denuncia. El fotógrafo Lucas Jackson, alcanzado por aerosol pimienta y balas, comentó a sus abogados que ya había sido agredido antes porque estaba en el lugar equivocado, pero nunca le habían agredido tan deliberadamente en tantas ocasiones como ahora, mientras lo evitaba. Otro fotógrafo, Jared Goyette, fue alcanzado en la cara el miércoles por una bala de goma disparada por la policía, según la demanda presentada ante los tribunales por la Asociación Americana para los Derechos Civiles. En el texto judicial se documentan las acusaciones de más de 30 personas agredidas por las fuerzas del orden a pesar de que se identificaron claramente como periodistas que hacían su trabajo.

Periodista de @MSNBC_Breaking recibe impacto por bala de goma en protestas por el asesinato de #GeorgeFloyd. Ya hay 4 periodistas heridos en diferentes ciudades de Estados Unidos. pic.twitter.com/f4YVIKgKyB — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) June 1, 2020

Mientras tanto, analistas están destacando la soledad cada vez más evidente de Donald Trump, al punto de alejarlo cada vez más de figuras trascendentales en cualquier Gobierno; entre ellas, cuatro de sus predecesores en la presidencia.



Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter han tomado posturas similares entre ellos y absolutamente contrarias a las de Trump.



Todos ellos han sentido la necesidad de intervenir ante lo que califican como una “injusticia racial”, han defendido la “respuesta social de la nación” y su derecho a protestar pacíficamente y han condenado la excesiva fuerza policial y la utilización del ejército.



Los observadores destacan que se trata de la primera ocasión en la historia reciente de Estados Unidos en la que tantos antecesores toman un posicionamiento tan crítico - y orquestado - con la gestión de un presidente en el cargo.



