Presentan en Feria del Libro Novela sobre Alicia Alonso

2018-02-08 06:55:32 / web@radiorebelde.icrt.cu

El escritor cubano Julio Miguel Llanes presentará hoy en la 27 Feria Internacional del Libro, en la sala José Lezama Lima, de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, un texto donde mezcla biografía, testimonio y ficción en torno a la legendaria bailarina Alicia Alonso. Alicia, el vuelo de la mariposa es una obra sin precedentes cuyos capítulos se nombran como varios de los ballets que marcaron la carrera de una de las figuras cumbres de la danza cubana y universal. El libro contiene un anexo con más de 60 fotografías de archivo y aborda pasajes de la infancia de Alonso hasta ciertas vivencias actuales. También hoy se presenta una nueva edición del libro Silvio, que levante la mano la guitarra, de los autores cubanos Luis Rogelio Nogueras y Víctor Casaus. El volumen, que será presentado en la tarde en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, incluye una selección de ensayos, letras de canciones y recuerdos de homenaje al cantautor Silvio Rodríguez, representante por excelencia de la Nueva Trova Cubana.



Anuncian presentación de los más recientes títulos de la Colección Espiral



El Sello ArteCubano invita a la presentación de los más recientes libros de la Colección Espiral. Esta nueva entrega estará integrada por los monográficos de Nelson Domínguez, Belkis Ayón, Pedro Pablo Oliva, Alfredo Rostgaard, Agustín Cárdenas, Raúl Corrales, Roberto Fabelo, Ever Fonseca, José Manuel Fors y Manuel Mendive. La colección concebida como un acercamiento al quehacer de los artistas plásticos cubanos ofrece una concentrada información que incluye reseñas y ensayos, imágenes de sus obras, fotos y una selección biográfica del creador. La presentación tendrá lugar el martes 12 de febrero a la 1.00 pm en la sala de presentaciones Alejo Carpentier de la fortaleza San Carlos de la Cabaña, como parte de las actividades de la Feria del Libro de La Habana 2018. La misma estará a cargo de la crítica de arte e investigadora Virginia Alberdi.



Ofrecerá María de Jesús concierto en Teatro de Bellas Artes



La cantante María de Jesús regresará al Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes este sábado 10 de febrero a las 7:00 p.m., con un programa que celebrará sus 45 años de vida artística. Bajo el título de Los Puntos Cardinales, la presentación que dirigirá Osvaldo Doimeadiós incluirá páginas emblemáticas de su cancionero, entre otras del abundante catálogo y la diversidad de géneros que le identifican, incluyendo títulos propios. Respaldarán a María de Jesús, intérpretes del saxofón alto, guitarra y un set de percusión, que le acompañan habitualmente, a quienes se sumará como invitada especial Maithé Castellanos, primera violinista de la orquesta del ICRT. Concebido a manera de performance, durante el programa la triunfadora de los concursos televisivos Todo el mundo canta y Adolfo Guzmán, revisitará sus comienzos en la localidad villaclareña de Placetas, al tiempo que revelará influencias de vida y entregas musicales, de ciudades europeas y latinoamericanas donde habitó. En 2005, María de Jesús actuó por primera vez en el Teatro de Bellas Artes, ante un lleno total, que resultó su último concierto en un escenario del país. Las entradas para la nueva presentación están a la venta en el Edificio de Arte Cubano, en los horarios del Museo.



Entrega Asociación Hermanos Saíz los Premios Calendario 2018



Como parte de las actividades de la 27 Feria Internacional del Libro Cuba 2018, cinco jóvenes escritores cubanos recibieron este miércoles, los Premios Calendario 2018, que otorga la Asociación Hermanos Saíz. En el apartado Poesía, el jurado decidió otorgar el premio a El factor discriminante, de Moisés Mayán Fernández. Mientras en Narrativa, el galardón recayó en Los impares, de Claudia Alejandra Damiani Cavero, por su convincente construcción de los personajes. El premio en Teatro lo mereció Gladys Gabriela Balloqui por Un tambor para el viaje, una adaptación de gran calidad del texto Viaje a la semilla, de Alejo Carpentier. En tanto, Daniel Burguet Villegas se alzó con el galardón en Ciencia Ficción, con Cuando despiertes. Junior Fernández Guerra fue el laureado en la sección de Literatura para niños, por su obra Cantábulas y Epopemas. Durante la velada fueron presentados los libros ganadores en la edición anterior del certamen: La isla iluminada, de Maikel Rodríguez Calviño; Paraísos perdidos, de Martha Acosta Álvarez; Dios no me tiene en cuenta, Yonnier Torres; Paisajes de vida interior. Especializaciones en la poesía de Juana Borrero, de Natalie Roque Vega, y Las peregrinaciones de los dioses, de Malena Salazar Maciá. Los textos ganadores en 2018 serán publicados por la Casa Editora Abril, y su presentación formará parte del programa de la Feria del Libro, en su próxima edición.



(Haciendo Radio)