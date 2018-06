Presentan en La Habana "El mago que cayó del cielo" (+Audio y Fotos)



El lanzamiento oficial del libro “El mago que cayó del cielo” del escritor y periodista Hedelberto López Blanch, tuvo lugar este miércoles en las primeras horas de la tarde en la Sala Magistral de la Universidad de la Cultura Física, Comandante Manuel Fajardo.



El texto de 177 páginas de la Editora Abril en colaboración con la Embajada de Qatar en Cuba, recoge relatos del Doctor Rodrigo Álvarez Cambras y un numeroso grupo de glorias del deporte, que fueron tratados de lesiones y traumas durante sus carreras deportivas.





En la presentación, estuvieron el Doctor Álvarez Cambras, el titular del INDER Dr. en Ciencias Antonio Becali, quien tuvo a su cargo el prólogo del libro, y figuras de nuestro deporte de la talla del doble campeón olímpico Alberto Juantorena.



Precisamente, el monarca de 400 y 800 metros planos en Montreal 1976, fue uno de los que habló en nombre de los atletas que recibieron atenciones en el Hospital ortopédico Frank País, instalación que fue dirigida por más de 45 años por el profe Álvarez Cambras.



“Yo puedo decir con toda responsabilidad que de no ser por Álvarez Cambras no hubieran llegado mis medallas de oro, yo tenía dos tumores de morton y el primer diagnóstico era extirparme el metatarso, si me lo quitaban no podía correr, y el profe me dijo, yo te voy a realizar una maniobra quirúrgica, y salvó mi pie, y me hizo bicampeón olímpico, Álvarez Cambras, muchísimas gracias, porque esas medallas no son mías son suyas”, relató, Juantorena.

Por su parte, el autor de la publicación el Lic. en Periodismo y Escritor López Blanch, dijo que en su obra quiere reconocer al Dr. Álvarez Cambras, que ha sido una eminencia, y que ha puesto el nombre de Cuba, no solo en nuestro país, sino que internacionalmente es uno de los grandes hombres de la ortopedia cubana.



“El mago que cayó del cielo”, es dedicada al mayor impulsor de la ortopedia en Cuba, Fidel Castro Ruz.





