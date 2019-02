Presentan hoy en FILCUBA diario de prisión del héroe Ramón Labañino

2019-02-16 07:59:42 / web@radiorebelde.icrt.cu





El héroe cubano Ramón Labañino presenta hoy en la 28 Feria Internacional del Libro el volumen titulado Hombre del silencio, su diario de 12 de los 16 años prisionero en Estados Unidos. Como René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González, Labañino cumplió injusta condena con criminales comunes y vio asesinatos a sangre fría, actos de corrupción, arreglos de mafias, entre muchos sucesos cotidianos. El lector no va a aburrirse con este libro, yo lo quise hacer anecdótico para que se sienta en carne propia lo que uno vive en una cárcel norteamericana, rodeado de peligros por todos lados, comentó el economista en conversación con Prensa Latina. La convivencia con los presos es lo más difícil, convivir con personas que tienen una psicología de vida determinada por el crimen. La mente de un preso es totalmente diferente a la de un ser humano normal, el criminal siempre piensa en el crimen, relató. Conocer la política dentro de la prisión resulta imprescindible, llegas a un lugar donde no conoces a nadie y no te puedes sentar en cualquier mesa, aunque llegues al comedor y todas estén vacías, porque cada una tiene dueño, una mafia diferente, advirtió este hombre dado a la serenidad. Si alguna virtud tiene este libro es que enseña el ser humano interno nuestro, con todas las dificultades de las cuales no hablamos casi nunca porque lo importante es que estamos aquí vivos, libres y defendiendo la Revolución y a Cuba, lo demás ya pasó. Lo importante es lo que está por hacerse, sentenció Labañino.



Ofrecerán intérpretes cubanas concierto "Canto a la Esperanza"



Con un Canto a la esperanza una decena de mujeres cubanas ofrecerán un concierto con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por el tornado que azotó esta capital el 27 de enero, anunciaron sus organizadores. El espectáculo tendrá lugar mañana domingo 17 de febrero a las 11:00 am, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. La música de la cita estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional cuba acompañada de las invitadas Annie Garcés, Osdalgia Lesmes, Milagro de los Angeles, Omara Portuondo, Bárbara Llanes, Yohana Simón, Luscelsis Fernández, Liuba María Hevia y Luna Manzanares. Este constituye el segundo de los conciertos colectivos que se realizan en la isla tras el paso del fenómeno natural y forma parte de las iniciativas que distintas agrupaciones, entidades estatales y particulares han asumido para aportar a la recuperación de esas zonas.



Continúa jornada por los 20 años de Confesiones entre puentes, en Matanzas, con las actrices Coralita Veloz y Tahimí Alvariño



El programa Confesiones entre puentes, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, con guión y producción de Rafael Ribot Mendoza, el viernes 22 de febrero, a las cuatro de la tarde, en la sede de la UNEAC matancera, tendrá como invitadas a las actrices Coralita Veloz y Tahimi Alvariño, para así dar continuidad a la jornada por los veinte años de este espacio cultural. En esta ocasión, Rodríguez Sosa, además de conversar con estas reconocidas actrices del teatro, la televisión, la radio y el cine cubanos, comentará la antología de poesía cubana de los siglos XIX y XX El huracán y la palma, preparada por Delfín Prats y publicada por Ediciones Holguín. Como es habitual, participarán en este encuentro –que será trasmitido en vivo por la revista Entre puentes, de Radio 26— el doctor Ercilio Vento, Historiador de Matanzas, con memorias de la Atenas de Cuba, y el arquitecto Ramón Recondo Pérez, con comentarios sobre las obras ingenieras y arquitectónicas de la ciudad de los poetas.



Anuncian concierto Titulado Amaury Pérez Bel Canto



Por vez primera el compositor Amaury Pérez Vidal será cantado por 16 de las voces más destacadas de la operística cubana, en el cumpleaños 65 del artista, se informó en esta capital. En la cita, que tendrá lugar el próximo jueves 21 a las 6:00 de la tarde, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, cantantes de ópera e instrumentistas de la música clásica interpretarán reconocidas canciones del cantautor cubano, quien también ha incursionado dentro de la literatura y los medios de comunicación, sobre todo en la Televisión. Amaury Pérez Bel Canto, título del espectáculo, es una idea con dirección artística de Helson Hernández y arreglos de Bárbara Llanes, Rosa García Oropesa, Zuleida Suárez, Jorge Félix Leyva, Alejandro Vázquez, Jorge Daniel Ruiz y Elio Hernández Rojas, refiere una nota de prensa.



Celebrarán del 20 al 23 de febrero Feria Provincial del Libro en La Habana



La Feria Provincial del Libro de La Habana tendrá lugar del 20 al 23 de febrero anunciaron hoy en conferencia de prensa, evento que rendirá homenaje a los 500 años de la fundación de la ciudad y a los 30 del Centro Provincial del Libro. En esta ocasión estará dedicada al escritor José Miguel Sánchez (Yoss) y tendrá por sede al capitalino Pabellón Cuba. Venta, presentaciones de libros, conciertos, conferencias y hasta una subasta de textos son algunas de las actividades del programa.



Rodarán cortometraje de ficción “Volver La Película” como parte de los talleres del Centro a + espacios adolescentes



Como parte de uno de los talleres que se imparten en el Centro a más espacios adolescentes de la Habana Vieja, el próximo 10 de marzo será rodado el cortometraje de ficción Volver La Película. Asiel Babastro, reconocido realizador audiovisual cubano y partícipe del proyecto, confesó que este es el resultado del amor, de las ganas y de un grupo de jóvenes talentosos con mucho que decir. Volver La Película, es un corto inspirado en diversas obras cinematográficas y literarias como Dogville y El Principito, que busca infundir en su público un cambio respecto a la concepción que se tiene sobre el planeta y la importancia de cuidarlo y preservar sus recursos. El proyecto de Desarrollo social integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja es financiado por la Unión Europea e implementado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Oficina del Historiador de La Habana.



(Haciendo Radio)