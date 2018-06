Presentan nuevos volúmenes sobre el Che

La obra lleva por título Che Guevara en el lente, y compila las instantáneas menos conocidas del Guerrillero Heroico a partir de 1959 en Cuba y otros países, tales como su presencia en el trágico escenario tras el sabotaje al buque francés La Coubre, en el puerto de La Habana, y la firma del decreto de nacionalización de los bancos estadounidenses radicados en la isla. Los interesados podrán acceder al libro hoy 12 de junio en el Salón Tángana del Hotel Nacional. En el otro ejemplar, Resonancias de futuro. Para leer al Che, Ocean Sur y el Centro de Estudios Che Guevara presentan una compilación de textos de la doctora María del Carmen Ariet García, quien ha coordinado y editado por más de quince años la publicación de una treintena de textos bajo el sello de esas dos instituciones. La presentación de Resonancias de futuro. Para leer al Che, está prevista para el 18 de junio en Casa de las Américas a las cuatro de la tarde.



Presentan hoy en Cuba documental El comandante Guevara entró a la muerte



El documental El comandante Guevara entró a la muerte, dirigido por el realizador cubano Jorge Fuentes, tendrá una presentación especial hoy, en el cine Charles Chaplin, de La Habana a las 8:00 pm. Según explicó el autor, la cinta propone un discurso diferente, marcado por elementos de la realización y la estética cinematográfica, además del componente reporteril y periodístico. La obra se circunscribe a los últimos momentos del guerrillero en tierra boliviana, su estancia en La quebrada de El Yuro, Valle Grande y La Higuera, y lo hechos acaecidos allí luego de su muerte. Además, recoge alegatos de soldados y campesinos que le conocieron o, al menos, pasaron un instante cerca de él; y la repercusión en el pueblo cubano cuando supo de la muerte del insigne militar y político argentino. De acuerdo con el cineasta, habrá una segunda parte bajo el título de Ñancahuazú, el cual se refiere al grupo guerrillero comandado por Guevara en Bolivia entre 1966 y 1967. 'Hablaremos de cómo comenzó la vida en la guerrilla, su función no será dar información, tendrá más elaboración, será más experimental y reflexiva', explicó. La presentación de esta obra cinematográfica forma parte de las acciones organizadas por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (Icaic) por el aniversario 90 del natalicio del Guerrillero Heroico, nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928.



Convocan en Camagüey al Premio de Investigación Histórica Jorge Enrique Mendoza



Con el objetivo de contribuir a la preservación del patrimonio cultural, las tradiciones y el legado histórico, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, convoca al Premio de Investigación Jorge Enrique Mendoza. Según las bases del concurso, este año las obras deben estar referidas a los estudios sobre la historia de Camagüey, entendidos estos en la multiplicidad de enfoques disciplinarios. Sólo se admite una obra inédita por autor, por lo que el texto, no puede estar en proceso de edición, y si han sido impresas, que no sobrepase más de la mitad, de lo que debe darse fe en documento anexo. Los trabajos que aspiren al Premio de Investigación Histórica, no pueden haber alcanzado reconocimiento nacional o internacional o estar pendiente del fallo de un jurado. Las obras serán firmadas por sus autores, acompañadas con la ficha curricular y los datos de localización; y se enviarán dos ejemplares impresos perfectamente legibles, comprendidos en el rango de entre 120 y 60 cuartillas, en las que se incluyen anexos, ilustraciones y bibliografía. El plazo de admisión cierra el venidero 30 de Septiembre; y el premio único, que se entregará en Noviembre, consiste en 3 000 pesos y diploma acreditativo.



Ofrecerá Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba concierto especial dedicado al maestro Guido López-Gavilán



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba ofrecerá un concierto especial el próximo 17 de junio, en La Habana, que estará dedicado a la música del maestro Guido López-Gavilán. El recital, fijado para las 11:00 am, tendrá por sede a la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, y será grabado en vivo por el sello discográfico Producciones Colibrí con el fin de elaborar un disco con importantes obras sinfónicas de este prestigioso artista cubano. Reconocidas composiciones como Guaguancó, La Noche y Cantos de Orishas formarán parte del programa, que también comprende Obertura Bandida y Cuadros de Otra Exposición, está última basada en cinco obras antológicas de la plástica cubana. Dirigido por el propio músico, en el concierto participarán en calidad de invitados los percusionistas Justo Pelladito y Yaroldy Abreu.



Será espacio Páginas inéditas, con el poeta y editor Leymen Pérez, en Librería Fayad Jamís



El poeta y editor Leymen Pérez será el invitado, el jueves 14 de junio, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. Más de una decena de libros integran la bibliografía de Leymen Pérez, entre ellos los poemarios Números del escombro, Pared con grabado de Pollock, Circo artesanal, Hendiduras, Corrientes coloniales y Subsuelos. Avalan su ejercicio lírico numerosos reconocimientos, como los premios Regino Pedroso, Cauce, Hermanos Loynaz, José Jacinto Milanés, Farraluque, Calendario y La Gaceta de Cuba, así como las becas de creación Juan Francisco Manzano de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y Prometeo de La Gaceta de Cuba. Sus textos han sido incluidos en más de una veintena de antologías y publicaciones periódicas de España, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y Cuba.



Sesionará X Taller Nacional de Intercambio de Experiencias de la Brigada de Instructores de Arte José Martí



Del 13 al 15 de junio, en La Habana, sesionará el X Taller Nacional de Intercambio de Experiencias de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. El programa científico incluye conferencias, paneles, un taller sobre el punto cubano como símbolo de identidad y la presentación del libro Debatir en Revolución. Otras formas de hacer, otros modos de ser, de Yosvani Montano, por la doctora Graziella Pogolotti. El jefe de la sección de Comunicación de la Dirección Nacional de la Brigada confirmó que este jueves, será dedicado a la exposición de los más de treinta trabajos escogidos para presentar en el Taller.



(Haciendo Radio)