Presentan precandidatura de Lula para próximas elecciones en Brasil

La presidenta del Partido de Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, presentó oficialmente la precandidatura del exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para las próximas elecciones de presidenciales que se celebrarán en el venidero mes de octubre, publicó Telesur. Al presentar la candidatura de Lula, desde el municipio de Contagem, en el estado de Minas Gerais, Hoffmann reiteró que Lula es su candidato para las elecciones presidenciales porque él es “inocente y el único en condiciones de sacar al país de la crisis”. ¨Hemos lanzado oficialmente la candidatura de Lula a la Presidencia (...) No existe otro líder político de la estatura de él en el país, con la capacidad de interlocución popular que Lula tiene”, expresó la líder del PT. Asimismo, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann anunció que Lula será registrado como candidato el 15 de agosto de este año.



Convocan los trabajadores de Air France a nueva huelga



Los sindicatos de Air France convocaron a una huelga del 23 al 26 de junio por las reivindicaciones salariales, con este nuevo llamado a la huelga, ya son quince las jornadas de paro desde el pasado mes de febrero y que provocaron la dimisión en mayo del presidente del grupo, Jean-Marc Janaillac, reportó la agencia española EFE. Al respecto el sindicato explicó que esta nueva serie de movilizaciones responde a la necesidad de que el voto mayoritario contra las propuestas de la dirección 'debe ser escuchado' y de que los empleados han mostrado 'responsabilidad' y 'paciencia' desde entonces, según un comunicado divulgado en internet. Desde entonces, el grupo Air France-KLM ha nombrado una presidenta transitoria y no ejecutiva, la exministra Anne-Marie Couderc, en lo que constituye una crisis sin precedentes. La dirección, por su parte, denunció en un comunicado que esta nueva convocatoria de huelga 'no es compatible con el interés colectivo y con la preocupación por el futuro de la compañía'.



Tropas israelíes matan a tres palestinos en Gaza, e hieren a más de 500



Prensa Latina informó que las tropas israelíes reprimieron nuevamente a las protestas en la Franja de Gaza, y que mataron hoy a tres palestinos desarmados, incluido un niño, e hirieron a más de 500 manifestantes desarmados. Según el Ministerio de Salud de Gaza, Haitham Al Jamal, de 15 años, murió al recibir disparos con balas de combate mientras participaba en las protestas en la frontera de Gaza con Israel, al este de la localidad de Khan Younis, en el sur de ese territorio. Entre los lesionados, detalló el portavoz oficial, Ashraf Al Qidra, se cuentan 92 personas desarmadas que recibieron disparos con proyectiles reales, entre ellos 26 niños y cuatro mujeres, además de 21 con heridas causadas por metralla y 56 impactados directamente por las latas de gases lacrimógenos. Siete de los heridos de bala se encuentran en estado crítico. La Comisión Nacional Superior para la Gran Marcha del Retorno había solicitado la mayor participación de la población en las protestas de este viernes, último del mes sagrado de Ramadán, que coincide con el Día de Al Quds (nombre árabe de Jerusalén).



Asesinan a candidato a diputado federal en México



Telesur reflejó que el candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal en el estado de Coahuila, Fernando Purón, fue asesinado en la madrugada de hoy a balazos después de haber participado en un debate con sus tres rivales. A las afueras del auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en el municipio de Piedras Negras, Purón se tomaba una foto con una mujer y en ese instante se acercó un hombre, quien le disparó entre dos y tres ocasiones. Así lo demostró un video de seguridad al que tuvieron acceso varios medios locales, en el cual se observa el momento exacto en que el atacante le quita la vida a Purón, luego de apuntarle directamente a la cabeza. Ya son 111 los políticos que han sido víctimas de homicidio durante la campaña electoral para las presidenciales, a efectuarse el próximo 1ro de julio. Uno de los candidatos para la contienda, José Antonio Meade (del PRI), prevé cerrar su campaña precisamente en Coahuila; donde el viernes el director de la Facultad de Derecho de la UAdeC, Carlos Arana, también fue baleado.



