Presentará Ballet Español de Cuba espectáculo Andanzas Hispánicas

El Ballet Español de Cuba presentará en La Habana el espectáculo Andanzas Hispánicas, dirigido por el maestro primer bailarín y coreógrafo Eduardo Veitía. La puesta, que está prevista para este sábado y el domingo en el teatro Martí, tendrá como invitados especiales al guitarrista Luis Manuel Molina y Alejandro Valdés y su grupo de flamenco Palo de Agua. Éste será un programa combinado con las diferentes aristas del quehacer danzario de la llamada Escuela Bolera, los bailes populares y regionales, expuestos por la agrupación con más de 30 años de fundada. Será una propuesta de música, baile y cante jondo que dibujará un recorrido por diversas regiones de España y su rica cultura, caracterizada por la pasión, el colorido y la alegría.



Convocan a nuevo taller de verano de Fotografía



La Casa Editora Abril y la Casa del Alba Cultural convocan a una nueva edición del taller de verano de Fotografía en la modalidad Básico, en el cual podrán participar residentes en Cuba mayores de 16 años. El taller se realizará los días comprendidos entre el 2 de julio y el 9 de agosto, en horarios de la mañana con actividades teóricas, a partir de las 9.30 a.m., y en horarios de la tarde, con actividades prácticas. Ambos cursos serán impartidos de forma gratuita por el fotógrafo puertorriqueño Ramón Frontera Nieves en la sede de la Casa del Alba Cultural, sita en Línea esquina D, no. 556, Vedado, Plaza de la Revolución. Es requisito indispensable llevar cámara fotográfica digital o en sus defectos algún otro dispositivo que realice fotos digitales con buena resolución. La matrícula para los dos cursos se realizará hoy viernes 28 de junio, a partir de las 9.00 a.m., por teléfono al número 78624330. Se admitirán inscripciones por orden de llamadas para un total de 25 alumnos.



Presentarán títulos de Enrique Pérez Díaz y Alberto Garrandés en Sábado del libro



Se presentarán los títulos: Miedo en el cine, de Enrique Pérez Díaz y Señores de la oscuridad El gótico en el cine de Alberto Garrandés, publicados por Ediciones ICAIC en el espacio Sábado del Libro, este 29 de junio, a las 11:00 a.m. en la Calle de madera del centro histórico capitalino. Quince espeluznantes historias integran Miedo en el cine, cuentos que erizan la piel y aumentan las ganas de seguir leyéndolos. De temática actual y en ocasiones arriesgada, haciendo gala de un ejercicio escritural tan audaz como efectivo, el autor, reafirma con este libro su apuesta por una literatura dirigida a todos. Señores de la oscuridad a manera de breviario o memorial es un intento de definición del significado del Gótico para el cine y de su significación como idea de lo secreto, oculto y sobrenatural en el devenir de un estilo que trascendió la literatura y la pintura para llegar al cine.



Inauguran esta noche IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba



Con una gala cultural, en el Teatro Martí, en La Habana, dedicada a la prima ballerina Alicia Alonso y el poeta nacional Nicolás Guillén inauguran hoy el IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bajo el lema 'Sin cultura no hay libertad posible', el IX Congreso de la Uneac sesionará este 29 y 30 de junio en el Palacio de Convenciones y marcará el punto de partida para una nueva etapa de trabajo. Durante el Congreso se debatirá en torno a la creación artística y la relación con las instituciones, el perfeccionamiento de la enseñanza de las artes, la proyección social de la cultura, y la presencia de la organización en iniciativas territoriales, entre otros asuntos. El evento deviene un espacio de primer orden para fortalecer el diálogo entre los creadores, las instituciones culturales y la sociedad. Aspectos como la relación entre la cultura y la educación; la cultura y el patrimonio material e inmaterial; la cultura y la sociedad, forman parte del eje temático del Congreso.



Actuará en Cuba Jazzista estadounidense Arturo O'Farrill



El jazzista estadounidense Arturo O'Farrill ofrecerá un concierto hoy en La Habana, como parte de una visita a la isla caribeña que se extenderá hasta el 3 de julio. Durante su estancia, el músico, quien llegó a La Habana acompañado por su hijo Zachary (batería) y alumnos norteamericanos de visita en Cuba por segunda ocasión, compartirá con estudiantes de arte. O'Farrill se presentará hoy a las 4:00 pm, en el Centro Cultural Bertolt Brecht y también tiene previsto un recital en la Sala José White de de Matanzas, en el que compartirá con la legendaria agrupación Los Muñequitos de Matanzas. El multipremiado pianista, compositor, arreglista y productor, hijo del legendario músico cubano Chico O'Farrill, es una de las figuras más importantes de la escena jazzística mundial.



