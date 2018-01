Presentará sello editorial Capiro novedades en Feria del Libro 2018

2018-01-30 07:14:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

Con más de treinta títulos estará presente la editorial Capiro, de la provincia de Villa Clara, en la XXVII Feria Internacional del Libro, que dedicada a Eusebio Leal y con China como país invitado de honor, se desarrollará en La Habana del primero al 11 de febrero. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Jorge Luis Rodríguez Reyes, al frente de la casa editora, comentó que entre las novedades se encuentran los ganadores del Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara, 2017, con géneros como poesía, teatro y narrativa. Bon Voyage, de Dalila León Meneses; Calle G, de Maykel Rodríguez de la Cruz; y Morirse debía ser cosa de animales, de Otilio Carvajal, en ese orden, componen la lista de los laureados que ahora verán sus obras en físico, agregó Rodríguez Reyes.



Convocan al decimoquinto Festival y Concurso de Guitarra de La Habana



El Instituto Cubano de la Música convoca al XV Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana, que tendrá lugar del 22 al 29 de abril próximo. Según un comunicado de la entidad, podrán concursar en el certamen jóvenes guitarristas de hasta 35 años de edad, de cualquier nacionalidad, nacidos después del 17 de abril de 1984. La fecha límite de inscripción al concurso será el 20 de marzo de 2018 y un comité organizador seleccionará a los aspirantes. Asimismo, los tres premios del concurso otorgan prestaciones por concepto de sesión de derechos de grabación de la segunda y tercera vueltas por la casa discográfica Producciones Colibrí, y el primer lugar, además, compartirá un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional.



Desarrollará Sociedad Cultural José Martí actividades literarias y recreativas para los niños



En ocasión de la vigesimoséptima Feria Internacional del Libro, Cuba 2018, la Sociedad Cultural José Martí (SCJM ) desarrollará, del 5 al 11 de febrero, actividades literarias y recreativas para el público infantil. “La institución acogerá la vigesimosegunda edición del encuentro teórico Una merienda de locos. Niños, autores y libros y habilitará la venta de libros bajo los sellos Editoriales Abril y Gente Nueva”, explicó en conferencia de prensa la especialista de programación del centro, Esperanza Newhall. Newhall aseguró que fuera del marco teórico y anexo a las propuestas literarias, la SCJM servirá también de sede para la presentación de obras relacionadas con la vida y obra de José Martí y la premiación del concurso Infantil Juvenil La Edad de Oro 2017. A los festejos se sumarán tres exposiciones de proyectos internacionales, entre ellos el programa Carretera 85, de la promotora Cultural mexicana De puro Corazón dirigido por Mario Treviño.



Celebra coloquio 60 años de poemario del exilio de Nicolás Guillén



El XI Coloquio y Festival Internacional de Música y Poesía Nicolás Guillén, que sesionará en La Habana del 13 al 15 de marzo, celebrará los 60 años de La paloma de vuelo popular, poemario del exilio del intelectual cubano. Según comentó el presidente de la fundación que lleva el nombre del Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Hernández Guillén, el texto recoge la obra de Guillén escrita de 1953 a 1958, años en los que reside fuera de la Isla a causa de la dictadura de Fulgencio Batista. Por otra parte, Hernández Guillén adelantó sobre el Coloquio y Festival que se propone intercambiar ideas en el ámbito teórico acerca de las inequidades en diferentes ámbitos sociales. La cita transcurrirá en dos sedes, la Sala Rubén Martínez Villena de la Uneac, espacio para las conferencias y paneles, a las que asisten prestigiosos intelectuales nacionales y extranjeros; y el Centro Cultural La Plaza de 31 y 2, donde tendrá lugar el programa cultural.



Premian en Cienfuegos a ganadores del festival de tonadas Luis Gómez in Memoriam



El festival de tonadas Luis Gómez in Memoriam, dedicado al centenario del natalicio del poeta, concluyó con la entrega de los premios en la parranda Wilfredo Sacerio del parque Villuendas, en Cienfuegos. Con la presencia del director de la Oficina del Conservador de la Ciudad, Irán Millán, Premio de Patrimonio Cultural por la Obra de toda la Vida, fueron entregados los lauros a los finalistas del certamen. Asimismo, conquistó el primer lugar con impecables interpretaciones la matancera Gina García, mientras se alzó con el segundo lugar el joven del municipio de Cumanayagua Antonio de Jesús Jiménez. El tercer lauro resultó compartido por Leonela Martínez de la provincia de Artemisa y el cienfueguero Benedicto Ortiz. En el evento competitivo participaron más de 10 tonadistas de cinco provincias, quienes demostraron el dominio de gran diversidad de estos cantos cultivados históricamente en los campos cubanos, los cuales son acogidos actualmente en las ciudades por el público de todas las edades.



Actuará cantante cubano Jacob Forever en plazas de España



El cantante cubano del género urbano Jacob Forever actuará en plazas de España en febrero como parte de su gira europea que inició en Zúrich, Suiza este mes, anunció la discográfica Sony Music. Las presentaciones arrancarán el 4 cuatro de febrero en Madrid, para continuar por Valencia, Barcelona y concluir el día 17 en Las Palmas de Gran Canaria. Como parte del tour el intérprete, ex integrante del reconocido grupo Gente de Zona, también ofrecerá conciertos en ciudades de Italia, Alemania, Francia y Suecia. Durante el periplo el músico promociona éxitos de su carrera como Hasta que se seque el malecón, tema nominado al Grammy Latino en la edición de 2016 en la categoría Mejor fusión/ Interpretación urbana, además de sus hits más recientes.



Regresará Grimanesa Amorós a Cuba en próxima Bienal de La Habana



La reconocida artista peruana radicada en Nueva York, Grimanesa Amorós, regalará a Cuba una de sus creaciones durante la decimotercera Bienal de La Habana, a celebrarse el año próximo. Amorós confirmó que regresará a la capital cubana para la venidera edición de la importante cita de las artes visuales, que acoge el proyecto Detrás del muro, en el cual confluyen obras -en su mayoría interactivas- que tienen como escenario el Malecón habanero. De acuerdo con Luis Enrique Padrón, curador de esta tradicional iniciativa de la Bienal, la artista obsequiará a Cuba una instalación lumínica de su autoría, la primera en América Latina y el Caribe. Con obras caracterizadas por una alta esteticidad y gran despliegue tecnológico, Amorós emplea entre sus medios artísticos el videoarte y la instalación cuasi monumental, mientras que está motivada por la necesidad de ensayar sobre el arte y la vida urbana desde cualquier soporte, imagen o superficie.



Anuncian los premios Carpentier y Guillén



La editorial Letras Cubanas y las fundaciones Alejo Carpentier y Nicolás Guillén dieron a conocer en La Habana los ganadores de los premios literarios de narrativa y ensayo, y el de poesía. El premio de ensayo recayó en el libro Alejo Carpentier y el Minotauro de Bayreuth, del investigador Rafael Rodríguez Beltrán, mientras que el de cuento fue conquistado por Félix Sánchez Rodríguez con El corazón desnudo. Por su parte, el premio Alejo Carpentier de novela se concedió a El enemigo, de Eduardo del Llano; y el Premio de Poesía Nicolás Guillén se lo adjudicó el poemario Los perros de Amundsen, de José Luis Serrano. Los jurados dejaron constancia de la buena calidad de los trabajos presentados a ambos concursos, cuyos lauros se entregarán de manera oficial el nueve de febrero, a las cuatro de la tarde, en San Carlos de La Cabaña, dentro de la Feria del Libro de La Habana.



(Haciendo Radio)