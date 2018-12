En Audio: Preservar la integración y solidaridad del ALBA

2018-12-14 15:14:54 / web@radiorebelde.icrt.cu







Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la intervención del mandatario boliviano, Evo Morales durante la XVI Cumbre del ALBA-TCP.



La Habana, Cuba-. A continuar avanzando en pos de la independencia definitiva y la integración latinoamericana y caribeña, llamó Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).



Fue su discurso un mensaje de aliento y esperanza, un llamado a la unidad, al combate y a la defensa de los ideales, principios y propósitos de este bloque de países, y, sobre todo, un homenaje a sus padres fundadores, los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, a quienes calificó de hombres grandes, inmortales.



La mejor herencia que nos dejaron Fidel y Hugo son esos ideales de liberación e integración, destacó el mandatario boliviano en la reunión, con sede en el Salón de Protocolo Cubanacán, en esta capital, y a ese espíritu batallador e incansable, sumó un patrimonio de paz con justicia social y solidaridad, como lo es el ALBA-TCP.



En tal sentido, recordó el papel de esos dos gigantes de Nuestra América en el proceso de paz en Colombia y en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), algo esta última, que el líder histórico de la Revolución Cubana le confesó había estado soñando y esperando por medio siglo.





Tenemos que unirnos más y organizarnos mejor, afirmó Evo, al referirse a la situación que vive hoy América Latina, donde los golpes militares de antaño han sido sustituidos por golpes “suaves”, que emplean la maquinaria judicial, mediática, parlamentaria, para barrer los gobiernos democráticos y progresistas y reinstaurar el neoliberalismo.



Sin embargo, no hay por qué desmoralizarse, enfatizó el orador, y volvió a referirse a Cuba, esta vez para destacar su heroica resistencia, sola, durante años y años, frente a la agresividad, la injerencia y el acoso del imperialismo yanqui.



Al contrario de Cuba entonces, nosotros no estamos solos, enfatizó Morales, y recordó de nuevo a Fidel, a quien le preguntó un día, recién electo Presidente de Bolivia, qué hacer si, como a la Antilla Mayor, el gobierno de Estados Unidos imponía a su país un férreo bloqueo económico, comercial y financiero.



No temas, que Bolivia no es una isla, posee recursos naturales y no está sola, me contestó, e igual sucede ahora, pues no estamos solos, somos varios países y no pasará mucho tiempo sin que seamos muchos más, significó.



Tengo mucha confianza y para los pueblos de Nuestra América y del mundo el ALBA-TCP constituye una esperanza, destacó Evo y aludió a programas sociales como la Misión Milagro, obras de la solidaridad y la integración, y que en su país, por ejemplo, suma 700 mil operados gratuitamente y que han recuperado así la visión.



Solidaridad, integración, unidad: Todo eso es el ALBA y el mejor homenaje a quienes la concibieron y fundaron es preservar ese legado, su pensamiento emancipador, sus obras, y continuar avanzando en pos de la liberación definitiva de nuestros pueblos y de la integración regional, añadió.



Al término de su discurso, el anfitrión de la cita, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, agradeció a su homólogo boliviano sus palabras y la esperanza que ofrecen a los pueblos latinoamericanos y caribeños.



Si su conexión es lenta, escuche aquí la intervención del mandatario boliviano, Evo Morales durante la XVI Cumbre del ALBA-TCP.



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados