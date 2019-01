Preside Cuba la Asociación Latinoamericana de Botánica hasta 2022

Cuba presidirá, hasta el año 2022, la Asociación Latinoamericana de Botánica (ALB) dio a conocer en La Habana el Master en Ciencias Alejandro Palmarola, titular de la Sociedad Cubana de Botánica (SOCUBOT).



Precisó el destacado investigador que, durante la última Asamblea General de esta organización no gubernamental, celebrada en Quito, Ecuador, que tuvo lugar durante las jornadas del XII Congreso Latinoamericano de Botánica fue aprobada la candidatura de Cuba para presidir este organismo regional durante los próximos 4 años a partir del 1 de enero de 2019.



La nueva Junta Directiva de la ALB la encabeza Palmarola, quien es investigador del Jardín Botánico Nacional de la Universidad de La Habana; así como otros especialistas de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y el Instituto de Ecología y Sistemática (IES) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).



Puntualizó Palmarola que entre las tareas fundamentales de este período se encuentra la organización, en la capital cubana, del XIII Congreso regional de esta especialidad en abril de 2022, el cual estará coorganizado por la ALB, la SOCUBOT, el Jardín Botánico Nacional y el Instituto de Ecología y Sistemática, con el auspicio de la Agencia de Medio Ambiente de la República de Cuba, así como de numerosas instituciones nacionales e internacionales.



Entre los objetivos fundamentales de la Asociación Latinoamericana de Botánica se encuentran promover la investigación, docencia, aplicación tecnológica y divulgación de la Botánica en América Latina; estimular las relaciones internacionales entre botánicos y entre instituciones latinoamericanas de esta especialidad; y representar a la comunidad botánica latinoamericana ante otras organizaciones regionales e internacionales.



Desde su creación, la ALB ha sido el marco necesario para la definición de prioridades ambientales dentro de la región, la organización de grupos de interés temático, así como, la creación de nuevas organizaciones para acometer temas específicos tales como la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Jardines Botánicos, el Grupo Etnobotánico Latinoamericano o la Red de Herbarios de Latinoamérica.



De igual manera- señaló Alejandro Palmarola- se ha estimulado la realización de congresos nacionales de botánica en países donde no existían, es este el caso de Cuba, por lo cual la Sociedad Cubana de Botánica pretende aprovechar el período para impulsar en paralelo el I Congreso Nacional de Botánica.



La mayor de las Antillas no asumía la presidencia pro tempore de esta organización desde el período 1986-1990 cuando celebró en el país el V Congreso Latinoamericano de Botánica. Otras naciones que han desempeñado esta función son: Colombia, México, República Dominicana, Chile, Brasil y Ecuador.

