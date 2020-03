Presidente de Argentina pidió el levantamiento del bloqueo de EEUU a Cuba y Venezuela

Presidente de Argentina pidi el levantamiento del bloqueo de EEUU a Cuba y Venezuela

2020-03-27 08:21:18 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente argentino, Alberto Fernández, abogó en medio de la lucha contra la Covid-19 levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, tras señalar que no es una cuestión política sino humanitaria. En entrevista con la Televisión Pública, el mandatario apuntó que después de la reunión de los líderes del G20 para tratar el tema de la pandemia, pidió a su par mexicano Andrés López Obrador, en su condición de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a convocar a un encuentro similar de ese bloque para saber, por ejemplo, que está pasando con dos países bloqueados como Cuba y Venezuela. 'Acá no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad', declaró Fernandez, y agregó que 'en estas cosas soy muy decidido, no hay derechos para mis amigos ni para mis enemigos, todos los países tienen derechos a vivir bien y sanos'. 'Frente a una pandemia tenemos que ocuparnos de esos pueblos cubano y venezolano, que por una decisión política de alguien, están sometidos a un bloqueo que no le deja llegar ni comida ni remedios, por eso trate de advertir en el G20 lo que yo veo como una cuestión humanitaria', manifestó el presidente argentino.



Abogan en Francia por un futuro post Covid-19 sin neoliberalismo



Líderes de 18 organizaciones sindicales, asociativas y defensoras del medioambiente de Francia llamaron hoy a construir un futuro post-Covid-19 alejado del neoliberalismo, sistema al que consideraron incapaz de lidiar con crisis como la actual. En un documento divulgado a través de la cadena Franceinfo, los sindicatos y las organizaciones abogaron por preparar en el país y el mundo 'el día después', en aras de que la humanidad apueste por cambios políticos profundos que conduzcan a la justicia social y económica. La convocatoria de los firmantes es a todas las fuerzas progresistas y humanistas del Mundo para construir juntas un futuro ecológico, feminista y social, que rompa con las políticas ejecutadas hasta ahora y el desorden neoliberal. De acuerdo con los dirigentes sindicales y de las organizaciones sociales, esta pandemia que tiene en vilo al planeta desnuda las profundas deficiencias de un sistema impuesto a los seres humanos.



Investiga Fiscalía de Venezuela a Juan Guaidó por planes subversivos contra el país



El Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación contra el dirigente opositor Juan Guaidó por su supuesta participación en nuevos planes desestabilizadores contra el país, informó el fiscal general, Tareck William Saab. A través de la red social Twitter, Saab precisó que las autoridades adelantan las investigaciones sobre declaraciones del desertor venezolano Clíver Alcalá, quien manifestó públicamente las pretensiones de generar violencia en Venezuela, con la participación de Guaidó y asesores estadounidenses. 'Esto es un intento de golpe de Estado que habría sido planificado en Colombia con el apoyo de asesores estadounidenses y con dinero robado al Estado venezolano, según las palabras del propio Alcalá difundidas este 26 de marzo', precisó el fiscal. Como parte de los planes subversivos y con el resguardo que le ofrecen las autoridades colombianas, Alcalá había organizado al menos tres campamentos en localidades del vecino país para entrenar a grupos de asalto contra Venezuela ', aseveró SAAB.



Vuelven a caer los mercados europeos, mientras la Covid -19 se propaga por el Mundo



Este 27 de marzo, mientras la pandemia de coronavirus de la COVID-19 sigue propagándose por el Mundo, los mercados europeos registraron hoy una nueva caída. El índice británico FTSE 100 cayó el 3,6 por ciento al comienzo de las operaciones de la bolsa de Londres, y su valor disminuyó 209,39 puntos, mientras el Stoxx Europe 600, compuesto por las 600 empresas europeas más importantes por capitalización bursátil, cayó 6,57 puntos lo que representa una caída del 2,04 por ciento. Por su parte, el DAX alemán perdió 153,89 puntos, un 1,54 por ciento y la misma tendencia negativa afectó al índice francés CAC 40, que ha bajado 92,01 puntos lo que representó una caída del 2,03 por ciento. El mortífero virus covid-19 se ha cobrado ya la vida de más de 24 mil personas a nivel global, mientras que más de 537 mil casos han sido confirmados, según los datos proporcionados por la Universidad John Hopkins.



