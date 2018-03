Presidente de club griego de fútbol arrepentido por estar armado





El presidente del club de fútbol heleno PAOK de Salónica, Iván Savvidis, ofreció disculpas públicas por su comportamiento durante el encuentro celebrado en el estadio La Tumba, entre su equipo y el AEK Atenas, como parte de la Superliga de Grecia.



En una misiva divulgada este martes, Savvidis pidió perdón a los seguidores del PAOK y a todos los aficionados por lo sucedido, y expresó que “no tenía derecho a salir así al campo”.



Sobre su decisión de invadir el terreno con una pistola para protestar por la anulación de un gol, señaló que su “reacción emocional se debe a la situación negativa generalizada que reina en el fútbol griego últimamente y a todos los acontecimientos inadmisibles acontecidos poco antes del final del partido.



Precisó que a pesar de las críticas y análisis recibidos, seguirá luchando por un fútbol más justo, con árbitros honorables en todos los partidos, para que los títulos se ganen en los estadios y no en las salas de los tribunales.



Por su parte, el titular de Deportes griego, Yorgos Vassiliadis, destacó la necesidad de crear un marco regulatorio con sanciones severas y aseguró que si la FIFA expulsa a Grecia de las competiciones internacionales, no les preocupa.



No obstante, la suspensión de la Liga, como una medida drástica para eliminar la violencia en los partidos, no fue acogida con tranquilidad en el país heleno.



El presidente de la Superliga, Yorgos Tratos, aseveró que de la suspensión nadie se beneficia, pues representa un retroceso en los pasos positivos dados en los últimos tiempos y pone al fútbol griego en un peligro enorme.



La fiscalía de Salónica ha puesto en marcha el procedimiento legal sobre lo ocurrido en el estadio de Tumba, cuya decisión puede desencadenar importantes cambios en la Liga y en la tabla de clasificaciones.





Del Autor