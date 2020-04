Presidente de Cuba respaldó llamamiento de Red de Intelectuales

Presidente de Cuba respald llamamiento de Red de Intelectuales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó hoy la denuncia de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad a la campaña de descrédito contra gobiernos progresistas. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario colocó la Carta Abierta divulgada este viernes con la que ese movimiento condena la actuación de la Fundación Internacional para la Libertad. El documento emplaza públicamente a esa Fundación, a la que califica de tropa servil de los peores intereses de la corrupción estructural del capitalismo, a librar un debate frontal y profundo sobre la grave situación que provoca la combinación del Covid-19 y la depresión económica actual. Insta, asimismo, a discutir sobre un mundo de plena democracia participativa, con educación, salud, vivienda, seguridad social, justicia laboral irrestricta y con medios de comunicación democratizados.



Presidente de Venezuela saludó aniversario del proyecto Misión Cultura Corazón Adentro



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó hoy el aniversario 12 de La Misión Cultura Corazón Adentro, proyecto gubernamental dirigido a exaltar los valores de la identidad venezolana. 'La Misión Cultura Corazón Adentro cumple 12 años impulsando nuestra identidad nacional en todas las comunidades de la Patria. Saludo a todos los que hacen posible este hermoso programa, creado gracias al Convenio Cuba-Venezuela y que promueve el intercambio de saberes', escribió el mandatario en Twitter. Fruto de la visión estratégica del líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, este programa surgió en 2008 como parte del convenio integral de colaboración entre Cuba y Venezuela. Con el objetivo principal de convertir la cultura en una herramienta para la organización y la transformación social su trabajo, se centra en la activación de espacios culturales, artísticos y literarios, con el propósito de contribuir a la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones populares.



Dedican a Alicia Alonso celebración del Día Mundial de la Danza



A recordar la brillante trayectoria de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019), en el año de su centenario, estará dedicado el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril desde 1982. El Consejo de Europa del Instituto Internacional de Teatro, entidad mundial de las Artes Escénicas de la UNESCO, acordó rendir homenaje a la gran bailarina cubana, Embajadora de Buena Voluntad de la organización hasta su muerte el 17 de octubre pasado. El boletín informativo de ITI / UNESCO del Día Internacional de la Danza estará dedicado a la figura de Alicia Alonso, en el cual aparecerá un enlace a la página web especialmente creada para homenajearla. Se conoció que el sitio ofrecerá datos sobre la trayectoria de Alonso como bailarina y coreógrafa, además de presentar una galería de fotos en sus más afamadas interpretaciones y junto a personalidades con las que compartió a lo largo de su carrera.



Músico cubano Cecilio Tieles, primero en recibir el Premio-Reconocimiento de la RIET Ernesto Cardenal



El destacado violinista y pedagogo cubano, el doctor Cecilio Tieles Ferrer, ha sido distinguido con el Reconocimiento de la RIET Ernesto Cardenal, que en su primera edición acaba de concederle Mare Terra Fundació Mediterrània, de Tarragona, España. Según los organizadores, se le concede el premio por su incansable labor artística, de investigación, creación y de difusión de la música por todo el mundo, empoderando la cultura musical iberoamericana y congregando profesionales para crear sinergias. Ejemplo vivo de que la música no tiene fronteras, aseguran, Cecilio ha creado puentes entre Cuba y Catalunya investigando sobre géneros musicales que tienen orígenes y trayectorias compartidas, como la habanera, y consignan que lo recibe también como reconocimiento a su labor como docente y directivo en nuestro territorio, aumentando el prestigio de centros académicos de música en Vila-Seca y Barcelona.



Gana tunero premio literario Pinos Nuevos en poesía



El joven amanciero Alexander Ramón Jiménez del Toro se alzó recientemente con el premio en poesía en el Concurso Nacional Pinos Nuevos, que auspicia el Centro Cultural Dulce María Loynaz, del Instituto Cubano del Libro, con su obra ‘Piedra de sacrificio’. El resultado se dio a conocer este 23 de abril, fecha en que se celebran los días mundiales del Idioma Español, del Libro y del Derecho de Autor. El jurado en el género de poesía, integrado por Susana Haug, Alex Pausides e Ismael González Castañer, le concedió el lauro por ofrecer el misterio simple de la vida en un lenguaje sencillo que cierra con entendimiento convincente sus asuntos cotidianos; y por haber dosificado citas, frases lexicalizadas y temas manidos para legitimar el sufrimiento humano sin enemistarse con el mundo.



Fue realizado karaoke mundial con The Beatles



El canal oficial de The Beatles en YouTube fue el vehículo para una fiesta global en tiempo de cuarentena. Se proyectó en un solo pase una versión restaurada de la película de 1968 “Submarino amarillo”, con subtítulos para que en todo el mundo se la vea al mismo tiempo y se canten sus canciones, en un karaoke inédito. La propuesta partió de la compañía Universal Music, que insta además a los fans a compartir fotos y videos cantando en casa. La actividad coincide con una polémica acerca de cuál es mejor formación, The Beatles o Rolling Stones, que inició esta semana Paul McCartney cuando dijo: “Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos siempre que salen de gira porque son sencillamente una banda genial. Pero The Beatles fueron mejores”, sentenció. La réplica llegó luego de parte de Mick Jagger: “Esto es muy divertido. Obviamente no hay competición. Rolling Stones es una gran banda de conciertos, mientras que The Beatles ni siquiera hizo una gira por pabellones o un Madison Square Garden con un sistema de sonido decente, nunca lo experimentaron. Una banda es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios y la otra no existe”, aseveró.



Nueva propuesta, Enseñanza Artística por televisión



Las actividades docentes televisivas para la Enseñanza Artística se inician el lunes 27 de abril y se desarrollarán durante 8 semanas, hasta el 30 de mayo. Las transmisiones se realizarán a través del canal Tele Rebelde, de lunes a domingo, en horario de 8:00 a.m. a 9:00 am. Esta modalidad tiene como objetivo orientar el estudio, sistematizar, ejercitar, reforzar contenidos y técnicas ya impartidas y abarcan tanto el nivel elemental como el medio. Se abordarán asignaturas como Solfeo, Iniciación Musical, Apreciación Musical, Instrumentos, Preparación Física, Técnica de la Danza, Ballet, Voz y Dicción, Escultura, Pintura y Cultura Cubana. Resultantes de un esfuerzo que integró a la Facultad de Artes y Medios de la Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes, el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, estas actividades docenes televisivas serán impartidas por 30 profesores y profesoras de las Escuelas Nacionales y de las Escuelas de Música de la Capital.



Muere por coronavirus Iris Love, la arqueóloga que descubrió el templo de Afrodita



El 20 de julio de 1969, la arqueóloga Iris Love descubrió una plataforma circular de mármol en Knidos, en la costa suroeste de Turquía. Ese primer hallazgo y las piezas que aparecieron después correspondían al templo de Afrodita, construido en el siglo IV a. C. La famosa historiadora del arte y personaje de la socialité neoyorquina falleció a los 86 años por coronavirus en un hospital de Manhattan. Su trabajo como arqueóloga no estuvo exento de polémicas. Puso en duda la veracidad de algunas piezas en los museos más importantes del mundo, acaparando la atención de la prensa de una manera poco común para alguien de su rama. Cuando se retiró de la arqueología, se dedicó de lleno a la crianza de perros de raza. Lamentaba que en la antigüedad muchas civilizaciones hayan utilizado a los perros como sacrificios para honrar a los dioses, pero le aliviaba que Afrodita no haya exigido tal tributo, según lo que contó a la Revista de Nueva York en 1996: “Y trato de seguir sus pasos”.



