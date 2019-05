Presidente nacional de la ANAP: Sin prisa, pero sin pausa



Combativo y masivo, por la alegría y el júbilo. Fotos de la autora.



Abreus, Cienfuegos, Cuba. - Seguir buscando alternativas desde el surco para la entrega de alimentos al pueblo, es la premisa cuando aumenta la agresividad del imperio, declara el Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiesteban Pozo en la Cooperativa Antonio Maceo, perteneciente al municipio cienfueguero de Abreus.



El miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, felicita al campesinado cubano. Luego de participar en el acto provincial por el Día del Campesino y el Aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria, subraya que las dificultades no detendrán los programas a favor de la economía del país.



“Ratificar ese compromiso eterno del campesinado cubano con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el General de Ejército Raúl Castro Ruz y la Revolución. Trabajando para multiplicar las victorias y aportar a los programas que desarrolla la dirección del país, que también encabeza el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez” asegura.





Las dificultades no detendrán los programas aimentarios.



Santiesteban Pozo se refiere a varios programas, que tienen en el centro de sus objetivos al ser humano y el capital humano. Siempre buscando cuánto más se le puede incorporar en materia de conocimiento para el bienestar del campesinado.



Dice que por estos días entregan el Sello Aniversario 60, que instituyó el Buró Nacional de la ANAP, a tres mil campesinos, trabajadores, cuadros y especialistas, en todos los municipios, además de una canastilla, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al primer niño o niña que nazca al calor de la fecha.





La Cooperativa Antonio Maceo merece las banderas Niceto Pérez y Vanguardia Nacional



Pozo asiste al acto junto con la también integrante del Comité Central, Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria en la provincia y Mayrelis Pernía Cordero, Presidenta de la Asamblea del Poder Popular, el cual cataloga de combativo y masivo, por la alegría y el júbilo.



Jazmín Jiménez Álvarez, Presidenta de la ANAP en la provincia destacada en la emulación 17 de Mayo recalca que las cooperativas continúan avanzando, a pesar del bloqueo de los Estados Unidos y la aplicación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton: “Ratificamos el compromiso del campesinado cienfueguero, que no le fallaremos jamás a la Revolución. Sentimos el agradecimiento infinito por esta obra”.



Varios campesinos y cooperativistas reciben el Sello Aniversario 60 de la Promulgación de la Ley de Reforma Agraria y certificados de vanguardias nacionales, mientras estimulan a los municipios de Rodas, Cumanayagua y Abreus. La Cooperativa Antonio Maceo merece las banderas Niceto Pérez y la de Vanguardia Nacional, esta última otorgada a otros cuatro colectivos.

Del Autor