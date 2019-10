Presidente de la República por países europeos y participará en XVIII Cumbre del Mnoal

Presidente de la Repblica por pases europeos y participar en XVIII Cumbre del Mnoal

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, iniciará este domingo una gira por países europeos, que incluirá visitas oficiales a Irlanda, la República de Belarús y la Federación de Rusia. Asimismo, asistirá a la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que tendrá lugar en Bakú, República de Azerbaiyán, los días 25 y 26 del presente mes.



El mandatario cubano sostendrá conversaciones oficiales con sus contrapartes en los países visitados y realizará otras actividades.



En contexto



Cuba fue el único país de la región de América Latina y el Caribe que participó en la primera cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en Belgrado, la capital de la entonces Yugoslavia, en 1961.



La sólida organización del llamado Tercer Mundo fue creada en septiembre de 1961. Cuba figuraba entre sus fundadores, con el prestigio de haber aniquilado, solo cinco meses antes y en menos de 72 horas, una invasión organizada por la Agen­cia Central de Inteligencia del Go­bierno de Estados Unidos (CIA).



Cuba ha presidido el Mnoal de 1979 a 1983 y de 2006 a 2009.



«La lucha por la paz y por un orden económico justo, por una solución adecuada a los agobiantes problemas que afectan a nuestros pueblos se convierte, a nuestro juicio, cada vez más, en la cuestión fundamental del Movimiento de Países No Alineados», expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la sesión inaugural de la vi Cumbre del Mnoal de La Habana, el 3 de septiembre de 1979.



