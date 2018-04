Presidirá Bolivia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

2018-04-02 07:51:41 / web@radiorebelde.icrt.cu

Por segunda vez, Bolivia ocupará la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el próximo mes de octubre, reportó Telesur. De acuerdo con el embajador permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, anunció que Bolivia va ocupar la presidencia por segunda vez en el Consejo de Seguridad en el mes de octubre, y adelantó que su país desarrollará una agenda con temas que buscaran a contribuir con la paz mundial. Bolivia dará un mensaje de ser un Estado pacifista, señalando que nosotros no creemos que la paz sea solamente del silencio de los cañones, sino que la paz es justicia social, como bien lo resalta el presidente Evo Morales, es el respeto a los Estados y la no injerencia. El Estado boliviano ocupa el asiento de miembro no permanente en el máximo órgano de seguridad mundial desde enero de 2017, tras ser elegido por la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por cinco miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, así como diez no permanentes, Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.



Evacuados más de mil rebeldes y civiles de la Gutha Oriental



Más de un millar de rebeldes y civiles han abandonado en las últimas horas la población de Duma, la mayor ciudad de Gutha Oriental, por la aplicación de un acuerdo entre las autoridades gubernamentales siria y una facción islamista, informó la agencia española EFE. Según informaron medios de comunicación y activistas que indicaron que mil 145 rebeldes miembros del grupo la Legión de la Misericordia y sus familias abandonaron en 24 autobuses la urde de Duma a través del corredor del campo de desplazados de Al Wafidín y se dirigieron hacia Idleb, en el norte del país. Entretanto, se desconoce cuándo comenzará la salida de los rebeldes de la última facción de Gutha Oriental que ha aceptado un arreglo de ese tipo, que en la práctica supone una rendición. Gracias a este tipo de acuerdos y una ofensiva militar que desde el pasado febrero realizan las fuerzas gubernamentales sirias, que han recuperado el control de casi toda Gutha Oriental, que era considerado el principal bastión opositor en las afueras de Damasco.



Dispara las alarmas en las Naciones Unidas la represión de Israel contra los palestinos



La cruenta represión realizada por las fuerzas de Israel contra manifestantes palestinos alarma hoy a la comunidad internacional y las Naciones Unidas se suma a las numerosas muestras de preocupación expresadas por gobiernos de diferentes latitudes. El pasado viernes, también el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia para abordar el tema y expresó profunda inquietud por los incidentes violentos que ocasionaron la muerte de al menos 15 personas. Miembros de ese alto órgano de la ONU, el único cuyas decisiones tienen carácter vinculante, pidieron moderación al gobierno de Tel Aviv para evitar más víctimas mortales y llamaron a proteger la vida de los palestinos. Según destacó en esa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el subsecretario general de asuntos políticos, Tayé-Brook Zerihoun, Israel debe cumplir sus responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.



Aumentaron en marzo las llegadas de refugiados al Egeo Norte



Unos 2 000 refugiados y migrantes llegaron a las islas griegas del Egeo Norte en marzo, un aumento del 40 por ciento más que el mismo mes del año pasado, publicó la agencia española EFE. De estos, 1369 personas llegaron a la isla de Lesbos, 541 a Samos y tan sólo 58 a Quíos. En marzo de 2017 los flujos de migración fueron diferentes, ya que entonces entraron 824 personas a Quíos, 336 a Lesbos y 247 a Samos, lo que sumó unas 1 400 llegadas de inmigrantes. La reducción de llegadas de inmigrantes a la isla de Quíos podría deberse a un aumento de la vigilancia turca en Esmirna, por la presencia en esa zona de disidentes y opositores al Gobierno de Erdogán, según informaron los medios griegos.



Convocan los sindicatos de Air France a nuevas huelgas por el tema salarial



Los sindicatos de la aerolínea Air France convocaron a dos nuevas jornadas de huelga los días 10 y 11 de abril, como parte de la movilización iniciada en febrero para demandar aumentos salariales. Según informó hoy la prensa local las fechas se suman a otros paros ya convocados para el mañana 3 y el próximo 7 de abril, así como a los realizados el 22 de febrero, el 23 y 30 de marzo, en respuesta al llamado de numerosos sindicatos que representan a los pilotos, el personal de cabina y los trabajadores de tierra. Ante los reclamos de los trabajadores de Air France, la propuesta de la dirección es incrementar los sueldos en un uno por ciento, pero los empleados lo estiman injusto y piden un aumento del seis por ciento, teniendo en cuenta que las remuneraciones están congeladas desde 2011 a causa de la crisis. En la última jornada de paro realizada el pasado viernes, la compañía solo aseguró el 80 por ciento de los viajes de larga distancia, el 70 por ciento de los de media, y el 80 por ciento de los vuelos nacionales.



