Presiona EE.UU. a la India para que deje de comprar petróleo a Irán

2018-09-06 08:57:08 / web@radiorebelde.icrt.cu

Estados Unidos presiona a la India para que cese por completo sus importaciones del petróleo de Irán. Estamos pidiendo a todos nuestros socios, no sólo la India, a que reduzcan a cero las importaciones del petróleo de Irán y como resultado, tengo confianza que esto formará parte de nuestras conversaciones con ese país en la reunión de Secretarios de Estado y de Defensa de EE.UU., Mike Pompeo y James Mattis con los ministros de Exteriores y de Defensa de la India, Sushma Swaraj y Nirmala Sitharaman, informó hoy la agencia británica de noticias Reuters, citando un oficial de la Cancillería estadounidense. También la fuente agrego que actualmente, transcurren conversaciones muy detalladas entre EE.UU. y la India solamente sobre los temas técnicos en lo que se refiere a bajar a cero” estas importaciones. Por otro lado, las refinerías indias aseguraron en el mes de mayo que su país, el segundo mayor importador del petróleo iraní, continuará comprando y planea mantener su importación del crudo del país persa, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca. Tras la retirada unilateral de Washington, en mayo del pacto nuclear, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en el 2015 entre Irán y el Grupo 5+1el presidente estadounidense, Donald Trump, reimpuso las sanciones económicas contra Teherán y amenazó con no permitir al país persa exportar ni una sola gota de crudo.



Llama Daniel Ortega a EE.UU. a que respete la soberanía y dignidad de Nicaragua



El presidente Daniel Ortega llamó al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía y dignidad de Nicaragua y a no inmiscuirse en sus asuntos internos, publicó Prensa Latina. Si Estados Unidos quiere ayudar al pueblo nicaragüense a construir la paz, lo mejor que puede y debe hacer en no meterse con el país, expresó Ortega al concluir una multitudinaria marcha protagonizadas por el pueblo en demanda de justicia y reparación para las víctimas de la intentona golpista financiada desde el exterior y azuzada por la derecha que se concentró en la emblemática avenida de Bolívar a Chávez. No obstante, el mandatario advirtió que es bien conocida la historia y política intervencionista de Washington, la cual ha provocado dolor y sufrimiento no solo a Nicaragua sino a muchos pueblos del mundo, señaló el presidente nicaragüense. Les decimos a los gobernantes, a los congresistas norteamericanos, que si quieren contribuir con la paz respeten a Nicaragua como una nación soberana, digna, que como cualquier país del mundo merece y se le debe respeto, insistió, Daniel Ortega. Por otra parte, Ortega también resaltó el carácter pacífico de las marchas protagonizadas por el pueblo en demanda de justicia y reparación para las víctimas de la intentona golpista financiada desde el exterior y azuzada por la derecha. Al respecto, Daniel Ortega, destacó que las marchas del pueblo han sido pacíficas, porque nosotros sabemos que estamos librando una gran batalla y que cada una es una vitoria más frente a la violencia y el odio.



Pide la Policía Federal de Brasil investigar a Michel Temer por corrupción.



La Policía Federal (PF) de Brasil pidió a la corte suprema investigar al presidente Michel Temer por corrupción pasiva y lavado de dinero, en una causa que podría derivar en una tercera denuncia formal y en una eventual destitución del mandatario conservador, reportó la agencia francesa AFP. Según filtraciones del portal G1, el informe del comisario Thiago Delabary sostiene que Temer recibió en marzo de 2014 un total mil 438 millones de reales uno 610 mil dólares al cambio promedio de ese año, procedentes de solicitaciones de Moreira Franco, el actual ministro de Minas y Energía, a la constructora Odebrecht, cuyas redes de corrupción se extendieron por varios países de América Latina. La causa investiga el pago de 10 millones de reales por Odebrecht al MDB, el partido de Temer, para la campaña electoral de 2014, en la cual se presentó como vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso. Por otro lado, Michel Temer inmediatamente rechazo en un comunicado las conclusiones de una investigación que a sus ojos constituye un atentado a la lógica y demuestra una voluntad de persecución. Ahora, la Fiscalía General de la República (PGR) debe decidir ahora si denuncia a Michel Temer por tercera vez. Las dos primeras denuncias, en 2017, fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados, única autorizada a habilitar una investigación de la corte suprema sobre el jefe del Ejecutivo. Michel Temer, el más impopular de los presidentes brasileños desde la restauración de la democracia en mil 985, y perderá su inmunidad el próximo primero de enero, cuando entregue el bastón de mando al ganador de las elecciones presidenciales en el próximo mes de octubre.



Se reunirán Kim Jong-un y Moon Jae-in en Pionyang entre el 18 y el 20 de septiembre



La tercera reunión Cumbre entre el presidente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)), Kim Jong-un, y el mandatario surcoreano Moon Jae-in, tendrá lugar en Pyongyang del 18 al 20 de este mes, informaron varios medios de prensa internacionales. Anoche el líder norcoreano recibió a la delegación especial surcoreana que visitó Pyongyang y que estuvo encabezada por Jong Ui Yong, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional del vecino país sureño, confirmó la Agencia Central de Noticias de Corea. Con anterioridad Kim Jong-un y Moon Jae-in se reunieron el 27 de abril, fecha en que rubricaron el trascendente documento conocido como Declaración de Panmujong, y posteriormente, de manera sorpresiva, el 26 de mayo. En esa última ocasión abordaron temas relacionados con la Cumbre efectuada el 12 de junio en Singapur, entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Causa sismo ocho muertos y 40 desaparecidos en Japón



Al menos ocho personas murieron y 40 continúan desaparecidas hoy a causa del sismo de magnitud 6,6 que azotó el norte de Japón, según un nuevo balance difundido tras el hallazgo de cinco cuerpos en la isla de Hokkaido, según anunció el canal público de televisión NHK. Los cinco cuerpos fueron hallados entre los escombros de viviendas destruidas por el sismo en Atsuma, una localidad de montaña en la isla de Hokkaido. El sismo además causó numerosos corrimientos de tierra, a unos 62 kilómetros al sureste de Sapporo, la capital de la región de Hokkaido, norte de Japón, y solamente a dos días después de que un tifón causara importantes daños en la región occidental de Osaka. Poco después hubo una réplica de magnitud 5,3 en la zona y varios temblores secundarios durante la madrugada. Unas fotografías aéreas muestran los estragos causados por un corrimiento de tierra que arrancó todos los árboles de una ladera y sepultó casas en la localidad de Atsuma, donde 40 personas estaban desaparecidas, según el canal público de televisión NHK.



Dialoga el presidente de Siria con senador estadounidense



El presidente sirio, Bashar Al Assad, afirmó que Estados Unidos debe adoptar un rol que favorezca la paz en vez de encender la guerra, en un diálogo sostenido con el senador de ese país, Richard Black, publicó Prensa Latina. Además, en el encuentro con el político estadounidense en su último día de visita a Siria, Al Assad valoró que desde Washington se adoptan políticas de amenazas, imposición de sanciones y apoyo al terrorismo. Por su parte, Black subrayó que eso nos obliga como pueblo y funcionarios a trabajar para cambiar tales posiciones y expresó admiración por lo que vio en Siria y el retorno a la normalidad en las zonas liberadas. Los felicito por la victoria, destacó el senador republicano por el estado de Virginia, y que desde el lunes pasado se entrevistó con altos funcionarios del Gobierno y visitó las ciudades de Alepo y Malula, entre otros sitios de interés.



(Haciendo Radio)