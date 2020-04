Prevé Rusia un nuevo esquema para tratamiento de casos más graves de Covid-19

Prev Rusia un nuevo esquema para tratamiento de casos ms graves de Covid-19

Rusia anunció hoy el inicio de estudios clínicos para la aplicación de un esquema de tratamiento de pacientes más graves del nuevo coronavirus COVID-19, sobre la base del medicamento Dalarguin. El referido preparado posee certificado aprobado para mejorar la protección de los tejidos externos de pulmones, hígado y partes del intestino, indicó la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia. Sobre la base del medicamento Dalarguin, se pondrá a prueba un esquema de tratamiento de los pacientes con complicaciones de neumonía y otras afectaciones similares, causadas COVID-19, destacó la dependencia médico biológica rusa. En pruebas realizadas en animales, la efectividad del empleo del medicamento Dalarguin estuvo entre el 70 y el ciento por ciento de efectividad, destacó la institución científica.



Piden diputados mexicanos solidarizarse con Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos



El Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados rechazó el bloqueo de Estados Unidos contra la isla antillana y pidió apoyo moral y solidaridad internacional con su pueblo, en un comunicado que circula hoy. El Grupo de Amistad lo preside la diputada Laura Imelda Pérez, quien rechazó las actitudes y acciones de bloqueo por parte del gobierno de Washington hacia los cubanos, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, la legisladora invitó a los pueblos de América a solidarizarse con Cuba y brindarle ayuda y apoyo moral. El texto señala que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos en contra Cuba ha sido señalado por diversos especialistas internacionales como la expresión más elevada de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad.



Ascienden a 74 679 las víctimas mortales por la COVID-19 en el Mundo



Unas 74 679 personas han fallecido en el mundo víctimas de la pandemia de coronavirus y se reportaron un millón 346 299 personas contagiadas de la COVID-19, de acuerdo con las nuevas elaborada por la Universidad John Hopkins. Estados Unidos sigue siendo el país con más personas contagiadas de todo el planeta, con 367 507 casos positivos, y registra al menos 130 mil casos más que España, que es el segundo país con más contagios con 136 675 casos positivos. Italia ocupa la tercera posición de contagios, con 132 547 casos, seguido de Alemania, Francia, China, Irán y el Reino Unido, en orden descendente. En cuanto al número de víctimas mortales, Italia sigue encabezando la lista mundial, seguido en orden descendente por España, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido e Irán. Mientras, que en África el virus sigue sin propagarse de manera grave, con Sudáfrica con el país con más contagios, 1 686, seguido de Argelia, Egipto, Marruecos y Camerún.



Deja China de registrar nuevas muertes por la COVID-19



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy, que por primera vez desde el inicio del brote de coronavirus en el país, que no se reportan nuevas muertes en su territorio en las últimas 24 horas, mientras los casos graves de infectados se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde el pasado mes enero. Además la institución de salud china informó que durante las últimas semanas la cifra oficial de muertos por la enfermedad se ha mantenido por debajo de la decena, y la mayoría de los decesos se han producido en la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, donde ahora quedan, según la fuente, 181 pacientes infectados en estado grave. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas indicaron que, hasta el lunes, se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero. De acuerdo con la Comisión Nacional de Sanidad de China, un millón 345 875 personas han resultado infectadas por COVID-19 a nivel mundial, mientras 74 302 han fallecido y 278 834 se han recuperado.



Se alista Wuhan para un tributo para las personas que fueron movilizadas contra COVID-19



La ciudad china de Wuhan realizará esta noche un espectáculo de luces en homenaje a las personas involucradas en la lucha contra la COVID-19 en el país, esa urbe fue por donde estalló y se mantuvo focalizado el nuevo coronavirus. Según los reportes de prensa, la iniciativa será iluminar el cielo desde las edificaciones, puentes, sitios turísticos y otras infraestructuras ubicadas a orillas de los ríos Yangtse Y Hanjiang. De esa manera Wuhan expresará gratitud a miles de profesionales de la salud, trabajadores sociales, oficiales de policía y voluntarios que estuvieron a tiempo completo desplegados para enfrentar la mortífera COVID-19 desde distintos frentes.



Denuncia Venezuela el intento de ingreso de paramilitares al país



En declaraciones desde el Palacio de Miraflores, el ministro venezolano para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció una situación irregular presentada en el retorno al país de connacionales desde Colombia, donde intentaron ingresar a Venezuela varios paramilitares, desertores y mercenarios. Al respecto, Rodríguez informó que en la entrada por el Puente Internacional Simón Bolívar con Colombia se detuvieron a tres paramilitares y a un mercenario que entrenó en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira. Además, el ministro de Comunicación e Información venezolano informó que para evitar el desorden en la entrada de personas por San Antonio del Táchira y Ureña, zona fronteriza con Colombia, el presidente Nicolás Maduro ordenó toque de queda en los municipios Simón Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira. También, Jorge Rodríguez señaló que a las personas que quieran ingresar al país por el Puente Internacional Simón Bolívar, se les tomará la huella dactilar para ser verificada con la base de datos de venezolanos y con la de Interpol.



Denuncian en Chile intentos por liberar a represores de la dictadura



Los intentos del gobierno y de partidos de derecha de cambiar cárcel por prisión domiciliaria a represores de la dictadura que cumplen condena en Punta Peuco, sumaron nuevas muestras de rechazo en Chile. En conferencia de prensa realizada, en la capital Santiago de Chile, representantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron que no sea aprobada la denomina Ley Humanitaria, que el presidente Sebastián Piñera que pretende que el Congreso la tramite con carácter de urgencia. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, señaló que esa iniciativa es inconstitucional, va en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad chilena y pondría en la mira de organismos internacionales al gobierno por violar lo establecido en tratados internacionales sobre el tema. Por su parte, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó su preocupación por las maniobras del gobierno y partidos de derecha y calificó de asombroso que junto con beneficiar a la población penal en riesgo de COVID-19, y se pretenda también beneficiar a los violadores de derechos humanos.



Anuncian los talibanes la suspensión de las negociaciones con el gobierno afgano



Los talibanes anunciaron hoy la suspensión de las negociaciones 'estériles' con el gobierno afgano sobre un intercambio de prisioneros que había empezado hace ocho días, y esas eran las primeras negociaciones entre ambas partes en los 18 años de conflicto. 'Hemos enviado esta lunes un equipo técnico a la comisión de prisioneros de Kabul para identificar a nuestros detenidos, pero desgraciadamente su liberación fue detenida por una u otra razón hasta ahora', y el equipo no participará más en estas reuniones estériles' a partir del martes, escribió en Twitter en portavoz talibán, Suhail Shaheen. Las negociaciones son las primeras en Afganistán desde 2001, cuando los talibanes fueron expulsados del poder por una coalición internacional liderada por Estados Unidos. El Gobierno y los talibanes negocian el intercambio de 5 mil prisioneros talibanes contra mil miembros de las fuerzas afganas, uno de los puntos clave del acuerdo firmado el 29 de febrero en Doha entre Estados Unidos y los rebeldes, que no fue ratificado por Kabul.



