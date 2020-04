En Audio: PrevengHo®Vir, otro elemento para enfrentar la COVID-19

En Audio: PrevengHoVir, otro elemento para enfrentar la COVID-19

El medicamento homeopático PrevengHo®Vir, recomendado para la prevención de influenza, enfermedades gripales, dengue e infecciones virales emergentes, desarrollado y producido por los Laboratorios AICA, constituye al decir de Johann Perdomo Delgado, jefe del departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) un elemento más, entre todas las estrategias para enfrentar el nuevo coronavirus.

Este medicamento homeopático no es una vacuna, sino que es una medida más entre todas las estrategias para enfrentar el nuevo coronavirus y se mantiene el uso del nasobuco, el lavado de las manos y el distanciamiento social, que son la mejor manera de prevenir.



En conferencia de prensa se conoció sobre la composición del PrevengHo®Vir, la manera en que llegará a la población, las indicaciones para un adecuado uso y cómo se desarrolló el proceso de otorgamiento de registro sanitario.

¿Es seguro el PrevengHo®Vir?



La Investigadora del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dipositivos Médicos (CECMED), Doctora en Ciencias Diadelis Remírez Figueredo, comentó que el PrevengHo®Vir está compuesto por materias médicas avaladas por las Farmacopeas oficiales, reconocidas por Cuba, entre ellas Farmacopeas de la India, de Estados Unidos, de Alemania y de Canadá que son documentos donde aparecen todas las especificaciones de calidad de estos componentes.

La representante del CECMED, única entidad reguladora del país que se encarga de velar por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, equipos y dispositivos médicos aseguró que para la entrega de la licencia y registro sanitario en el año 2019 se tuvo en cuenta varios aspectos.

Nosotros le exigimos estudios de estabilidad, el origen de ese material de partida, la validación de los métodos que se utilizan, el envase en el cual será destinado, una evaluación del prospecto para que sea un documento seguro.



Al tratarse de un medicamento preventivo que se le suministra a personas sanas y no ser de uso terapéutico, es decir no se indica para curar la COVID-19, la especialista explica en este sentido por que no es necesario la realización de ensayos clínicos.

“Si quisieran registrar un medicamento como antihipertensivo o hipoglicémico, para eso si hay que hacer estudios clínicos previos que validen esto. Pero en el caso de los productos homeopáticos, que se conoce que su composición está en materias médicas oficiales son medicamentos a los que se le otorga el registro con esta categoría”.

Se trata de medicamentos para tratar síntomas y no para la cura exclusiva de una enfermedad, agregó a la explicación el Dr. Perdomo.

La Dra. Evelin Anie González Pla, Presidenta de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional, comentó que el PrevengHo®Vir es un medicamento preventivo que ayudará a disminuir la intensidad de los síntomas.

El paciente lo consume. Tiene la posibilidad de que su resistencia sea mayor a padecer el nuevo coronavirus y en caso de que la padezca su cuadro clínico puede llegar a no ser tan grave.



El PrevengHo®Vir fue registrado en 2019 anterior al inicio del brote de SARS-CoV-2 en China, por lo que en sus componentes no incluye patologías de este virus.

“El medicamento está siendo indicado para la prevención de enfermedades respiratorias agudas de varias etiologías y no es específico para la COVID-19. Realmente de los pacientes que se han estudiado no todos presentan el nuevo coronavirus y sí influenzas que están circulando”.

¿Cuándo llegará a mí el PrevengHo®Vir?



El máximo responsable de la Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública puntualizó que se ha comenzado a dispensarizar el medicamento en las instituciones sociales y poblaciones vulnerables como Hogares de Ancianos, Casas de Abuelos, Centros Psicopedagógicos, Hogares Maternos y Hospitales Psiquiátricos.

PrevengHo®Vir llegará a través de los equipos básico de trabajos, el médico y la enfermera de la familia a toda la población, aunque se ha priorizado los territorios con mayor riesgo epidemiológico

Se ha comenzado la entrega del producto en los municipios donde se ha reportado transmisión local, Consolación del Sur, en Pinar del Río, Plaza de la Revolución, de La Habana, Florencia y Venezuela de Ciego de Ávila.



Recalcó el especialista en su intercambio con la prensa que la industria cuenta con la capacidad productiva para aportar la demanda que se le ha solicitado para poder abarcar toda la población.

¿Cómo se ingiere el PrevengHo®Vir?



En el prospecto que se adjunta con el frasco del medicamento se indica que se deben echar 5 gotas debajo de la lengua, 1 vez al día, por 3 días consecutivos y tomar una dosis única de 5 gotas, una semana después. Debido a la forma de propagación de la COVID-19 y por tratarse de una campaña la Dra. González Pla explica que la dosis no debe echarse directamente a la boca.

Se ha indicado que durante 3 días consecutivos, cada paciente consuma 5 gotas disueltas en dos dedos de agua. Se ha indicado que cada 9 personas en una familia se entregue un frasco y si es superior el número de miembros se entregue otro.



La especialista recomienda agitar el pomo antes de su uso, guardarlo lejos de equipos eléctricos y de otros recipientes con aromas fuertes. Además, exige no refrigerar.

También aprovechó para informar que cuando se vaya a consumir el PrevengHo®Vir no se debe tener en el paladar un sabor fuerte.

“20 minutos antes y 20 minutos después no se debe fumar, ni ingerir café, ni fumar, ni cepillarse los dientes”, acotó.

No es PrevengHo®Vir el primer medicamento homeopático que se registra en Cuba para la prevención de epidemias, existen Prevengo-cólera, prevengo-dengue y el Nosolep, utilizado para la prevención de la leptospirosis.



