PrevengHo Vir, aporte de la Medicina Natural a la lucha cubana contra la Covid-19

engHo Vir, aporte de la Medicina Natural a la lucha cubana contra la Covid-19





La Medicina Natural y Tradicional incluye un conjunto de modalidades, técnicas o procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores, validados científicamente, por la tradición y por investigaciones.



Su recurrente uso en Cuba está comprobado, sobre todo la fitoterapia o plantas medicinales es la más demandada, aunque no dejan de emplearse la acupuntura, la ozonoterapia y los ejercicios terapéuticos con énfasis en la Atención Primaria de Salud.



Originada en Alemania hace más de 200 años, la homeopatía también pertenece a la familia de modalidades terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional. Sus escasos efectos adversos reportados, la amplia tolerancia, el bajo costo, y la simple producción, conservación y distribución condicionan su popularidad en todo el mundo.



En Cuba se incluyen 20 productos homeopáticos dentro del cuadro básico de medicamentos, entre ellos el PrevengHo Cólera, el PrevengHo Dengue, el TratHo Cólera y el TratHo Dengue, empleados en otras contingencias epidémicas.



Ante la amenaza en el país del coronavirus Sars-CoV-2 Covid-19, la Medicina Natural y Tradicional se ha insertado en el tratamiento preventivo de esta enfermedad con la aplicación del medicamento homeopático PrevengHo Vir, aprobado por la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba (CECMED).







Johann Perdomo Delgado, Jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dijo a Radio Rebelde que el fármaco se distribuye de manera progresiva, y hasta la fecha tiene presencia en 43 municipios, y en 20 de ellos se ha concluido la cobertura de todos los núcleos familiares.



“Inicialmente, antes de comenzar la distribución a la población, este medicamento fue utilizado en instituciones sociales como casas de abuelos, hogares de ancianos, centros médicos psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos y hogares maternos, buscando la cobertura de la población más vulnerable”.



El especialista indicó que el producto farmacéutico debe mantenerse alejado de equipos eléctricos, y recomendó además golpear el frasco 10 veces contra la palma de la mano antes de consumirlo, y no tener sabores en la boca 20 minutos antes y después de ingerirlo.



“En todos los casos el medicamento homeopático PrevengHo Vir se debe consumir en cinco gotas diluidas en aproximadamente dos onzas de agua durante tres días consecutivos una sola dosis diaria, y repetir una nueva dosis al décimo día de iniciado el tratamiento”.



Producido en los Laboratorios AICA de BioCubaFarma, el PrevengHo Vir no interfiere en ningún otro tratamiento que lleve la persona. Tampoco sustituye el resto de las medidas adoptadas ante la Covid-19 como el distanciamiento físico, el uso del nasobuco y el lavado frecuente de las manos.



“Este medicamento homeopático que está registrado por el CECMED, no tiene una acción preventiva específicamente sobre la Covid-19, sino que se emplea como un elemento para ser utilizado en situaciones de riesgo epidémico y está indicado en varias enfermedades virales, en enfermedades respiratorias agudas y otras virosis como el dengue”, añadió Perdomo Delgado.







Actualmente, la efectividad del PrevengHo Vir es objeto de evaluación mediante un estudio registrado y puesto en práctica en una población seleccionada en la oriental provincia de Santiago de Cuba.



Como parte de las medidas para el enfrentamiento de la crisis sanitaria generada en Cuba por la Covid-19, el MINSAP, de conjunto con las empresas de farmacia a través de los centros de producción local de medicamentos, ha incrementado el número de renglones de jarabes utilizados en el abordaje de enfermedades respiratorias, y hoy suman 17.



Aseguró el Jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional, Johann Perdomo Delgado, que todos han tenido el aseguramiento requerido, como la masa vegetal para su producción, lo cual propició un incremento superior al 100 por ciento de la disponibilidad de estos medicamentos en la red de farmacias comunitarias.

