Previa Alemania Vs. México...

Alemania



La selección Alemana jugar su vigésimo mundial y el número 17 de manera consecutiva. La campeona del mundo clasificó de manera cómoda en su grupo en la fase clasificatoria sin perder ningún partido.



La era de Joachim Low sigue creciendo y evolucionando con un trabajo constante y homojeneo en todas las categorías del futbol alemán. Solo de esta manera se puede explicar la generación de talento tan grande que tiene el balompié germano. Una demostración de este poderío fue la convocatoria para la Copa Confederaciones del año pasado dejando a varios de los referentes la absoluta y probando a otros que no habían tenido muchas oportunidades en la mayor. El resultado de esa apuesta fue la consecución de la Copa por primera vez en su historia, pero además de manera simultánea se estaba jugando el Europeo sub21 y la manschaft también se coronó como campeón.



Han sido diez años ya del proyecto de Low y el futbol teutón ha evolucionado, pues ha mantenido la fortaleza física y mental, pero ha apostado por un juego más atractivo donde el balón tenga prioridad. Además le ha otorgado más registro, Alemania puede jugar con defensa de tres, de cuatro, con falso nueve, con un nueve puro, con jugadores de banda o con jugadores más interiores. También por supuesto cuenta con una amalgama de talentos impresionante.



Low ha generado cierta polémica por varias de sus últimas decisiones. La primera dejar fuera de la convocatoria al extremo Leroy Sane pues fue uno de los mejores jugadores del Manchester City campeón de record de la Premier League. Sorprende además porque es un perfil de jugador distinto al resto es un jugador que por su rapidez y habilidad en uno contra uno puedes colocarlo en una banda para fijar a uno de los laterales y si necesita contragolpear es un jugador brillante en esta faceta. La otra medida que ha divido opiniones es la de mantener como titular en la portería a su capitán Manuel Neuer a pesar de no haber podido jugar por una lesión durante los últimos 8 meses. Muchos piden que el que parta en once de salida sea Marc Andre Ter Stegens da enorme año en el Barcelona.



Más allá de las decisiones polémicas el conjunto alemán se perfila como uno de los grandes candidatos para el título que de repetir se convertirían en la tercera selección en lograr tal hito.





México



La selección azteca clasificó al mundial de manera tranquila en la CONCACAF como primero de la hexagonal final. De la mano del colombiano Juan Carlos Osorio la selección mexicana tiene un estilo ofensivo y con muchas variantes.



Osorio ha generado mucha polémica pues el cafetero ha cambiado de once titular en cada una de los partidos que ha dirigido al tri. La prensa mexicana ha aprovechado las derrotas para criticar esta política de rotaciones tan drástica.



El equipo mexicano no obstante es un bloque muy sólido y con las ideas muy claras que cuenta con jugadores de calidad en todas sus líneas lo que permite que Osorio pueda rotar y que el cambio no haga bajar el rendimiento del equipo. Vamos a ver a los mexicanos buscar ser protagonistas en los partidos, que intentaran dominar el partido a través de tenencia del balón. El gran problema de México es su débil mentalidad y su entorno extremadamente convulso y exigente en exceso.



La selección mexicana es favorita para avanzar a los octavos de final, aunque tendrá que jugar su mejor futbol para hacerlo, difícil que logren su sueño del quinto partido.

