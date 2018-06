Previa Argentina vs Croacia (+Videos)



La selección de Argentina llega a su segundo partido con la urgencia de tener que ganar para no ver comprometido su avance a los octavos de final del Mundial. Después del empate a uno cosechado contra la debutante Islandia las críticas hacia la bicampeona y sobre su máxima estrella no han parado de llover.





Jorge Sampaoli no ha encontrado la tecla para formar un once que le dé resultados, cambia cromos en todos los encuentros. Con este será su decimotercer once en la misma cantidad de partidos. Veremos en esta ocasión si el técnico de Casilda se decide a colocar en a los mediocampista más creativos para que le den en condiciones favorables la esférica a Messi para que puede marcar diferencias.



Mucha exigencia de la prensa, de los aficionados y de las grandes figuras argentinas sobre esta selección: todo lo que no sea una victoria en esta jornada será un fracaso mayúsculo.



Croacia



El equipo balcánico ganó en su debut dos goles por cero frente a la selección de Nigeria. A pesar de no hacer un gran encuentro el talento individual le bastó para alcanzar la victoria.







Hoy los croatas necesitan tener mucho balón y por eso es de esperar que incluya un mediocampista más. Importante será para ellos organizarse alrededor de la pelota y defenderse con ella. Que sea Modric y Rakitic los dueños del partido y que pueden lanzar y combinar con los demás compañeros, que sean ellos los que manejan los tiempos del encuentro. Un empate tampoco les vendría mal a los balcánicos de cara a alcanzar los octavos de final

