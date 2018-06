Previa Argentina vs Islandia en Russia 2018





La albiceste llega a Rusia con el sueño de conquistar su III Copa del Mundo. La generación de Messi, Higuaín, Agüero, Mascherano y Di María se encuentra ante la última oportunidad de lograr un resultado importante que logre saciar la sed de títulos de esta nación tan futbolera.



El proceso clasificatorio para la albiceleste fue turbulento. Con tres entrenadores distintos el equipo sudamericano sufrió mucho para agenciarse el boleto mundialista. Después de perder por primera vez en dos ocasiones en casa y de varios empates dejando una imagen muy mala, la albiceleste agarrados de la magia de Lionel lograron clasificar en la altura del Estadio Atahualpa de Quito, Ecuador.



Sampaoli tiene claro el esquema de juego que empleará en Rusia, un 4-4-2. Luego de la lesión de Romero, el ex técnico del Sevilla apostará por la veteranía de Willy Caballero bajo los tres palos. En defensa anunció a Salvio Otamendi, Rojo y Tagliafico. Llama la atención la apuesta por Marcos Rojo, quien apenas tuvo minutos con el Manchester United, en detrimento de Fazio. Este último central de gran salida de balón, solvente en el juego aéreo, quien viene de una gran temporada con la Roma. En la sala de máquinas jugarán los veteranos Mascherano y Lucas Biglia.



Un doble pivote de características defensivas, el cual presenta problemas con la salida de balón. Esto provocará que Messi tenga que retroceder muchos metros para generar el futbol alejándo al “10” del gol. Argentina gira en torno al genio del fútbol mundial, siendo éste quien maneja los hilos del juego albiceleste, convirtiéndose en el termómetro de su rendimiento. En banda una pareja de extremos veloces y con sacrifico a la hora de retroceder. La baja de Lanzini a última hora, le abre las puertas de la titularidad a Meza.







El jugador de Independiente es el único que milita en la liga local y por momento centrará su posición para la subida de Salvio. Di María ,una vez más por izquierda, generará desequilibrio y esperemos que pueda mantenerse sano en la competición. En punta de ataque llama la atención la exclusión de la lista de Mauro Icardi, líder goleador de la Serie A con 29 goles. En su lugar estarán los cuestionados Sergio “el Kun” Agüero y Gonzalo Higuaín.



El delantero del Manchester City se perfila como titular por su buena temporada con los citizen y su capacidad para asociarse. Higuaín, uno de los jugadores más criticados por la afición albiceleste, partirá desde la banca y junto a Pavón serán los principales revulsivos del equipo argentino.

Si Messi logra ser el mismo que en la ciudad condal, si las lesiones permiten a Di María jugar el certamen completo, y sus delanteros son tan letales como en sus clubes Argentina podrá trascender en el Mundial y aspirar a su tercera estrella.



La selección de Islandia será junto a Panamá las dos escuadras que debutan en un mundial. Los islandeses siguen asombrando al planeta fútbol y se convierten en el país con menos habitantes que logra llegar a una fase final de copa del mundo. Los islandeses demostraron que la actuación de la Euro no fue una casualidad, esta vez dominaron el grupo I por delante del favorito Croacia, además de selecciones competitivas como Turquía y Ucrania.







El principal artífice del éxito de Islandia es su entrenador Heimir Hallgrímsson. El “dentista” islandés está ante el reto de su vida. Después de lograr una gesta histórica junto a Lars Lagerbäck en la pasada Eurocopa, el técnico de Islandia volará sin compañía en la cita más importante de selecciones.

Islandia cuenta prácticamente con el mismo equipo que llegó a cuartos en la pasada Euro. Hay que destacar que al ser un país tan chico, apenas 340 000 habitantes, cuenta con solo 100 jugadores profesionales. Datos que solo confirman la gran gesta que están consiguiendo Hallgrímsson y sus muchachos.



Islandia es un equipo compacto, tácticamente disciplinado y con las ideas muy claras en el que su principal fuerza es el colectivo. Se posicionará en la cancha con un 4-4-2 donde la línea que más destaca es el mediocampo. Gunnarson, Bjarnason, Gudmundsson y Sigurdsson son jugadores fundamentales en sus clubes. Este último llega tocado a la cita ecuménica. Un duro golpe para las aspiraciones de Islandia pues el “10” es la gran figura del equipo. Recupera, distribuye, da el último pase y cobra los balones parados.



En un grupo con Argentina, Croacia y Nigeria es evidente que Islandia no sale como favorito para avanzar a octavos de final. Pero quien se atreve a descartar a esta selección que no para de sorprendernos y continúa escribiendo una de las páginas más bonitas de la historia del fútbol.

