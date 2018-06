Previa Argentina vs Nigeria

ARGENTINA



La selección albiceleste llega a este último partido de la fase de clasificación con la necsidad de una victoria para no quedar eliminado tan temprano en la Copa del Mundo. Un empate en el debut y la goleada sufrida contra Croacia le han puesto patas arriba el mundial a los gauchos. Dudas, muchas dudas ha dejado el juego de los sudamericanos, sin ideas, sin carácter, sin filosofía hacen que se tema por lo peor en el país austral.



Sampaoli ha estado superado tanto al hacer los onces más competitivos como las mejores estrategias en los dos partidos previos del mundial. Para hoy el técnico de Casilda tendrá que colocar a lo mejor que tiene en la plantilla, porque si no funciona lo colectivo solo las individualidades lo pueden salvar. Dybala aunque parece a priori que no jugará puede ser determinante para avanzar a los octavos de final. Messi debe ponerse el traje de superhéroe y liderar a esta selección sino quiere despedirse pronto de su último mundial.



NIGERIA



Las “águilas verdes” llegan con ventaja a este último encuentro, pues un empate prácticamente los metería en los octavos de final. Los nigerianos dieron una gran muestra de futbol en la segunda mitad, con un sublime Ahmed Musa.



Los africanos le cederán el balón a los argentinos y aprovecharan los espacios que estos dejen. Clave será controlar a Messi y mantener la concentración. Jugar con la desesperación de los gauchos. Seguramente Rohr repetirá la alienación del partido contra Islandia. Los nigerianos se han enfrentado con los argentinos en las últimas tres fases de grupos y en las dos previas cayeron derrotados, así que buscarán cambiar la historia.



(Redacción Deportiva de Rebelde)