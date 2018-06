Previa Dinamarca vs. Australia...

El triunfo en la primera fecha ante Perú, le abre las posibilidades a Dinamarca de con una victoria clasificarse a octavos de final. Para ello deben derrotar a Australia, a priori, el equipo más débil de la llave C.



La “Dinamita roja” diferencia que ante Perú deben llevar el peso del juego a través de la tenencia de la pelota, pues Australia los debe esperar bien replegados en su cancha.



Los dirigidos por Hareide, se sienten más cómodos intentando recuperar el balón en cancha contraria y utilizar a su estrella Ericksen como lanzador de los contragolpes. En cuanto al once titular, equipo ganador no se cambia. Solo se espera la entrada de Lars Schone debido a la lesión de Kvist.



Luego de un partido digno ante Francia, la selección oceánica se jugará sus últimos cartuchos ante Dinamarca. Los dirigidos por Bert Van Marwijk Martmawijk dieron una cátedra defensiva ante los galos, anulando sus virtudes y por momentos llevando el peso del juego.



En esta segunda fecha ante los daneses se puede esperar lo mismo. Con la llegada del técnico holandés, Australia ha sufrido una transición de ese juego de toque a ser un equipo más reconocido por su repliegue.



Ojo en este segundo encuentro, pues “los socceros” se pueden ver obligados a buscar el resultado y ahí Dinamarca con su capacidad de correr con espacio pudiera ser letal.

