Previa Francia vs. Perú





Francia llega al segundo partido de este grupo con la posibilidad de asegurar virtualmente se boleto para los octavos de final. En su debut, a pesar de llevarse el triunfo, dejaron una imagen floja pues en ningún momento dominaron a los australianos. Deschamps todavía no ha encontrado ni un once, ni un estilo, ni idea. Con muchos recursos en su plantilla para jugar de muchas maneras distintas, el técnico francés no acaba de resolver esa disyuntiva que le genera su nómina.



Su estrella, Griezmann, se siente más cómodo con un nueve por delante que le fije los centrales, y que le permite meterse entre líneas y asociarse con todo el entorno ofensivo de su equipo. Así que Deschamps tiene que decidir si deja a la estrella del atlético como falso nueve o coloca a otro delantero. Además tiene que decidir con cuantos mediocampistas juega y si van a tener el balón y ser protagonistas o ser más conservador y apostar por las transiciones rápidas. Francia cuenta con mucho talento individual pero no colectivo.

En el caso de la selección del tigre, Gareca hizo un gran partido en el debut, pero terminó perdiendo contra Dinamarca. Esta derrota ha puesto a los incas contra la pared y obliga a ganar en la jornada de hoy. Con una idea de juego innegociable, Perú saldrá a hacer la gesta de tumbar a uno de los grandes favoritos de la Copa.



Renato Tapia será baja para este partido y dejará huérfana a la media cancha peruana de un recuperador nato. Debe regresar al once la gran estrella de los sudamericanos Paolo Guerrero quien, además de aportar futbolísticamente, trae mucho liderazgo. Tiene que tener mucho cuidado con el repliegue por las transiciones rápidas que lance el conjunto francés. Tarea difícil tener que batir a Francia para mantener posibilidades reales de avanzar a los octavos de final.

