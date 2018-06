Previa Inglaterra vs. Panamá





La selección inglesa busca una victoria que los clasifique para octavos de final. Harry Kane, capitán y estrella del equipo, demostró su jerarquía y con un doblete salvador rescató los tres puntos. Luego de la victoria agónica 1-2 ante Túnez, la escuadra de “los tres leones” se encuentra en posición inmejorable pues se enfrenta a la débil Panamá.



Los dirigidos por Gareth Sougate jugaron un partido de más a menos. Una primera parte de gran nivel, creando superioridades tanto por dentro como por fuera. “Los pross” demostraron una idea clara de juego, basada en las transiciones rápidas que mereció mejor suerte en el primer acto. En la segunda mitad el equipo no encontró los caminos. Túnez cerró los espacios y se vieron las deficiencias en Inglaterra de versiones anteriores.







Ante Panamá se espera un mejor partido. La diferencia de nivel permite creer en una goleada que levante la confianza de “los pross”. Será interesante ver si los ingleses escogen controlar más la pelota o mantienen su filosofía de todo el tiempo correr y explotar los espacios.



Panamá



A la selección canalera solo le vale un empate para seguir con vida en la Copa del Mundo. Luego de un planteamiento valiente ante Bélgica, el equipo se derrumbó en la segunda mitad y el talento de los “diablos rojos” desequilibró el partido.







La selección panameña saldrá a jugarle de igual a los ingleses. Los dirigidos por “el Bolillo” Gómez no tienen nada que perder pues estar en el Mundial es una fiesta para ellos. La verdadera prueba para la escuadra canalera será su particular final en la tercera jornada ante Túnez. En este duelo, los centroamericanos tendrán la oportunidad de sumar el primer punto de su historia mundialista.



Otros detalles del juego en el siguiente video:

