Previa Japón vs. Polonia





Los chicos de la tierra del Sol naciente han dado una de las más grande impresiones en la copa del mundo. Con un juego muy dinámico, armónico y de mucha velocidad los japoneses han complicado a dos selecciones que a priori eran superiores como Colombia y Senegal.



Nishino ha probado en la copa del mundo un once con muchos jugadores ofensivo y asociativo, y luego de los resultados obtenidos no debe cambiar mucho el equipo.



Japón debe tratar de generar un juego de ida y vuelta que potencia la velocidad en conducción de sus medias puntas para que superen a la defensa polaca.



Decepcionante actuación de los polacos. Ya eliminados luego de dos partidos siendo una selección chata e inanimada.



Los de Nawalka tratarán de cambiar la imagen dejada en los encuentros anteriores y forzarán para llevarse una victoria en la Copa del Mundo.



Seguramente rotará y dará oportunidades a los que no han jugado y buscarán a Lewandoski para que marque algún gol dentro del Mundial.



