Previa Panamá vs. Bélgica...

La selección canalera clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Con una gran actuación de los panameños en la hexagonal final clasificándose de manera directa. Los dirigidos por el bolillo Gómez lograron hacer olvidar la dura eliminación de la cita mundialista de Brasil.



Quedaron cuartos en el área de la CONCACAF por delante de los Estados Unidos. Una selección que es el reflejo de un gran trabajo en las categorías inferiores y del interés que se le ha dedicado al fútbol en el Istmo.



Después de 30 años de haber fundado la Liga Panameña ya empieza a dar sus frutos. La creación de canchas y la construcción del Rommel Fernández ha hecho que el fútbol se convierta en un fenómeno en el país.



Con jugadores experimentados como Román Torres y el arguero Penedo, la selección logró conformar un bloque sólido que se impone en el área y por tanto se ha convertido en un gigante en la región. Resultados como semifinales y final en Copa de Oro victorias contra México y Estados Unidos confirman el empuje de los canaleros.



En este mundial sus expectativas son pocos pero ya haber clasificado es un mérito tremendo y su particular mundial será contra la selección de Túnez.



Bélgica

Roberto Martínez eligió a estos once para el debut de #BEL en la Copa Mundial de la FIFA™. ¡Qué equipazo! #ElMundialEnDIRECTV pic.twitter.com/tl5FXmGEq0 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) 18 de junio de 2018

Para la selección belga esta debe ser la gran fase final de un torneo importante. Un equipo repleto de talento que si sabe conjugarse puede avanzar bastante en esta Copa del Mundo. Con jugadores que llegan en un gran momento de forma su principal debilidad es no creerse que pueden ganar partidos importantes.



En la fase de clasificación ganaron nueve de 10 partidos y sumaron 28 puntos para no tener dificultades para alcanzar el boleto. Martínez en los últimos partidos a probado con una alineación con tres centrales y dos mediocampistas que no parece ser viable para enfrentar a equipos de gran envergadura.



La gran baja será la ausencia de Radja Naigolan, pero los belgas tienen suficiente elementos para que no se note tanto.



Bélgica debe avanzar mínimo hasta cuartos de final.

