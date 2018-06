Previa Polonia vs. Senegal





La selección senegalesa jugará su segundo mundial después de haber sido la gran revelación del mundial de Corea y Japón en el 2002. Lo hará comandado por uno de los héroes de hace 16 años Aliou Cisse. Senegal clasificó a esta copa del mundo al ganar su grupo eliminatoria por delante de Sudáfrica, Burkina Faso y Cabo Verde de manera invicta. Clave para la consecución del boleto mundialista fue que se tuviera que repetir el partido contra Sudáfrica pues habían perdido en el primero, pero se demostró que el árbitro era corrupto y en la repetición los Leones del Taringa se agenciaron el triunfo y la clasificación.



Quizás sean el conjunto más poderoso físicamente de la Copa del Mundo, con jugadores de mucha calidad en todas sus líneas. Tendrán como líder en la defensa Kalidou Koulibaly, el zaguero del Napoli transmite mucha confianza tanto defendiendo su área como cuando defiende en campo abierto. Los africanos cuentan un medio campo muy físico con compuesto por jugadores que juegan regularmente en la Premier League como son Gana Gueye, Kouyate y Ndiaye. Estos tres hombres tienen mucho recorrido y potencia pero tienen dificultades con la elaboración del juego no son excesivamente creativos.







El ataque senegalés es de los que más me entusiasma en esta cita ecuménica. Sadio Mane será el jugador clave y viene de hacer una enorme temporada con el subcampeón de Europa el Liverpool, formando parte del tridente más en forma del viejo continente. Para acompañar al red, Cisse cuanta con una amalgama de jugadores para escoger. Keita Balde, Ismaila Sarr, NIang por banda son jugadores muy desequilibrantes. Mientras para el ataque cuenta con una punta de referencia como Mousa Sow o con una más móvil como Diafra Sakho. Cisse ha jugado tanto en la fase de clasificación como en los partidos de preparación con un 4-4-2 como con un 4-3-3.



Sin duda el equipo africano tiene talento en su nomina pero su principal virtud es saber conjugarlo, no ser un equipo tan anárquico. Están en un grupo complicado pero abierto donde tienen posibilidades de meterse en los octavos de final.







Polonia:



La selección polaca regresa a un mundial después de Alemania 2006. Y lo hace con la intención de avanzar a la ronda del ko por primera vez desde que lo hicieran en Mexico 86. Lo sueñan porque tienen su generación más talentosa desde la décadas de los 70 y 80.



Adam Nawalka ha logrado construir un bloque sólido con una identidad de juego. El grupo es una mezcla de hombres como mucha experiencia y otros de cierta juventud lo que le da cierta madurez y desparpajo a la vez.



Los polacos clasificaron dominando su grupo por delante de Dinamarca a pesar de haber sido goleados en Copenhague. Sin duda las águilas blancas dependen mucho de su máximo referente Robert Lewandoski. El delantero del Bayern Munich marcó 16 goles en la fase de clasificación para ser el mejor artillero de Europa rumbo a Rusia 2018. Pero la influencia de robocop no es solo en la finalización de las jugadas sino también en la elaboración de la misma, pues se ofrece entre líneas tira desmarques, realmente es sensacional.



Importante también será en zona ofensiva el mediocampista del Napoli Zielinski. Un hombre de mucho recorrido y que aprovecha muy bien los espacios que genera Lewandoski para llegar desde segunda línea.



La gran duda de los polacos es su defensa después de la lesión de Kamil Glik su estandarte en esta zona del campo. Esta el central del Mónaco en la convocatoria final pero es seria duda para al menos el primer partido de la cita ecuménica.



Polonia es favorita para llegar a octavos pero tendrá que jugar su mejor futbol si quiere superar a Senegal, Japón y Colombia.

Moment przyjazdu Polaków i Senegalczyków na mecz plus wizyta z kamerą w szatni. Warto obejrzeć. https://t.co/bktOgbM4C8 — Piotr Koźmiński, FIFA (@FIFAWorldCupPOL) 19 de junio de 2018

(El momento de la llegada al partido de los polacos y Senegalczyków, más una visita a la cámara en el vestuario)







Artículos relacionados

Del Autor