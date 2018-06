Previa Senegal vs. Japón





El equipo africano dio una gran demostración contra la selección de Polonia. El físico de los Leones del Taringa se llevó por delante a los polacos. Muhca potencia en los extremos y solides en el medio para destruir todo el juego creativo de los europeos.



Para este partido contra los nipones esa capacidad física debe marcar más diferencias y la potencia de sus extremos deben dominar el juego. Seguramente la posición del balón a será de Japón o estará divida.



Debe repetir once en este partido.







Japón



El equipo nipón dio la sorpresa al vencer a Colombia en el debut. Con un juego dinámico y con muchos jugadores ofensivo el equipo japonés podría estar descompensado.



Tiene que jugar con pausa, no dejar correr a los senegaleses. El once titular de la fecha pasada seguramente se repetirá, un equipo muy habilidoso con ciertos problemas en el repliegue.

Intentar que el partido no sea de ida y vuelta será la clave para que Japón logre sacar algo positivo.

