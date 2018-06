Previa Suecia vs. Corea del Sur





Suecia.



Después de las ausencias en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los vikingos regresan a una Copa del Mundo. Lo hacen como caballo negro en las eliminatorias, después de derrotar a Francia, eliminar a Holanda en fase de grupos y a la tetracampeona del mundo, Italia en la repesca. Toda una gesta con el mérito incluido de no contar con Ibrahimovic, probablemente el mejor jugador sueco de la historia.



Suecia cuenta con varios futbolistas campeones en 2015 el europeo sub 21. La mayor fortaleza de los suecos es que juegan como un equipo. Ejemplo de ello es como su estrella Emil Fosberg es capaz de mandarse una carrera de 40 metros para proteger la subida de un compañero.



El entrenador, Janne Andersson, seguramente parará al equipo en un 4-4-2 con los once jugadores por detrás de la línea de la pelota. Si usted es amante del fútbol de ataque y de posesión de balón, quizás Suecia no sea la selección que busque ver. Pero si le encanta la táctica y alaba los equipos defensivos Suecia le dará una buena dosis de como estar bien parados sobre un terreno de juego. Un jugador clave en las aspiraciones suecas de cara a un cuarto partido es el arquero Robin Olssen. Sus atajadas contra Italia sostuvieron al equipo y valieron un boleto mundialista.



Corea del Sur.



Corea del Sur es un habitual de los últimos mundiales. Los tigres de Asia se han clasificado a los últimas nueve Copas del Mundo, lo que evidencia un dominio claro en su zona geográfica. Esta vez quedaron segundas de la llave A por detrás del sorprendente Irán.



Uno de los principales artífices del éxito coreano es Shin Tae Young. Un técnico de gran experiencia en clubes de la liga local, quien se ganó la confianza de la federación después de dirigir las inferiores en el Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos de Río.



Corea de Sur es una selección que genera pocas expectativas, aunque por lo general siempre se las arreglan para lucir competitivos. La mayor fortaleza del equipo es la movilidad en ataque de Heung Min Son y Hwan Hee Chan. Ambos extremos vienen de cuajar excelentes temporadas en el Tottenham y RB Salzburgo respectivamente. Ellos son el corazón del ataque coreano, en su capacidad de desquilibrio y en su llegada de segunda línea se basan las opciones de Corea de llegar a un cuarto partido.



Nota: La sorprendente victoria de México ante Alemania complica aún más las posibilidades de suecos y coreanos de alcanzar los octavos de final.

