Previa Suiza vs. Serbia





Suiza:

En uno de los partidos más atractivos de lo que llevamos de Mundial, Suiza y Serbia se jugarán un boleto a octavos.

Los helvéticos llegan al duelo transcendental del grupo con la confianza por los cielos luego de empatar con el favorito Brasil. Un segundo tiempo imperial, les permitió a los muchachos de Petkovic, sacar un punto que puede marcar la diferencia en la lucha por el segundo puesto.

Se espera que el equipo suizo mantenga su once titular. El gran nivel de Behrami, vital en la recuperación del esférico, lo continúa colocando por encima de Zakaria. En un partido tan parejo detalles como el balón parado pueden marcar la diferencia. Ambos equipos llegaron al gol por esta vía en la primera jornada, por lo que deben cuidarse mucho de cometer faltas cerca del área. Un detalle importante es que Suiza termina ante Costa Rica, por lo tanto un empate ante Serbia, a priori, parece un buen resultado.



Serbia:

La victoria ante Costa Rica coloca a las “águilas blancas” provisionalmente como líderes de grupo. La escuadra de Krastajic disipó las dudas pre competencia y con una hora de excelente fútbol anuló las virtudes de la escuadra tica. Se esperaba el dominio del balón por parte de los serbios, pero lo más destacado terminaría siendo la recuperación tras pérdida.

Para derrotar a Suiza, las “águilas blancas” necesitarán otro buen partido de sus mediocampistas. El duelo por la posesión de balón parece interesante, aunque los muchachos de Krastajic parten con ventaja. Si bien Serbia tiene más talento, los helvéticos son un equipo más sólido y con un trabajo de años. Se espera que la llegada de segunda línea pueda ser la clave. Milinkovic – Savic, aprovechando los espacios que genera Mitrovic, puede terminar marcando la diferencia. En cuanto al once, no se esperan cambios y en la postura creo que Serbia se cuidará aún más que ante Costa Rica y apenas subirán sus laterales. Un detalle importante es que Serbia termina ante Brasil, por lo tanto debe intentar ganar para sellar su primera clasificación a octavos.

