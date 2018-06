Previa Uruguay vs. Arabia Saudita





Uruguay:



El conjunto celeste ganó frente a Egipto su primer compromiso mundialista en el último minuto con gol de José María Giménez, lo que los pone en una situación muy positiva. De ganar en la jornada de hoy a la selección de Arabia Saudita los uruguayos estarían clasificándose para los octavos de final. Este es el encuentro de más diferencias entre uno y otro equipo en el grupo y una goleada a favor de los orientales parece algo bastante viable.



El profesor Tabares seguramente repetirá el once del debut y le pedirá que sean agresivos cuando no tengan el balón y que presionen a los centrales sauditas, quienes tienen poca calidad en el manejo de la esférica.



Suárez y Cavani pueden darse un festín ante la debilidad del equipo árabe en todas sus líneas, pero principalmente en defensa.



Arabia Saudita:



El equipo de Juan Antonio Pizzi fue la peor selección de la primera ronda al perder en la jornada inaugural del mundial cinco por cero con la escuadra rusa. Lo cierto es que se vio un conjunto muy endeble y practicando un futbol que no corresponde con la calidad de sus jugadores. Tiene el técnico hispano-argentino que arriesgar menos en sus planteamientos y buscar más sólido y jugar como bloque.



En la jornada de hoy jugarán contra el gigante del grupo y su objetivo tiene que ser competir de manera correcta, no repetir la imagen del día del debut. Veremos si hay algún cambio en el equipo de cara al partido pues varios de sus jugadores se vieron por debajo de lo que se necesita para estar en un Mundial.





