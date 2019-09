Primer día del curso escolar 2019-2020: el sabor de un nuevo comienzo

Primer da del curso escolar 2019-2020: el sabor de un nuevo comienzo

Nuevas medidas económicas anunciadas que favorecen a nuestros maestros, retorno de profesores a las aulas, recorridos por los centros de educación, base material de estudio lista. Septiembre de 2019 y es titular en todos los medios la vuelta a clases; un nuevo curso escolar comienza con muchas expectativas y aunque soy optimista, los mayores retos, creo, no están en regresar a las aulas, sino en lo que sucederá dentro de ellas.

El país necesita, más que nunca, una educación de impacto y primer nivel, porque no es lo mismo educación que instrucción, ni podemos confundir la cultura ganada con el conocimiento acrítico adquirido. Con la llegada de Internet e indiscutiblemente las redes sociales, nuevas formas de interactuar y de mostrar a Cuba se manejan todos los días.

Necesitamos un país culto, que sepa discernir lo que está bien de lo que está mal, un país que recupere la educación cívica y la cultura de lo bello, el respeto por el otro, la solidaridad y todos los valores que son patrimonio de la nación. Necesitamos, una Cuba ética.

Nos convocan a pensar como país, para ello, hay que pensar en los jóvenes y tiene que existir para garantizar una continuidad un sistema funcional, una tríada un poco perdida, a mi modo de ver, entre escuela, casa y sociedad. Qué rol juega la escuela, cuál es el de los padres, dónde entra la sociedad y los medios de comunicación. Una persona que sepa leer y escribir, hacer cálculos o descifrar ecuaciones químicas o físicas no es una persona educada, no lo creo.

Los tiempos cambian, las modas también y con la apertura cada vez mayor de Cuba al mundo y la penetración (voluntaria o involuntaria) de nuevas culturas hay normas estéticas y de comportamiento que tienden a modificarse por círculos, pero... eso no debe atentar con la educación formal, las normas básicas de comportamiento, hay que incentivar, motivar, y aprender de los jóvenes como queremos que ellos aprendan de nosotros.

En las escuelas, hay que proponer música de buen gusto, lecturas que motiven, películas para ver en el cine, obras a las que asistir en un teatro, pero para ello, necesitamos profesores que escuchen música, que lean, que vayan a los cines, que salgan a los teatros. Ojo, no digo que no los haya, obviamente sí, pero necesitamos, en estos tiempos como en ninguno otro, más “Carmelas”.

Hay que desterrar la banalidad de las aulas, pero las aulas deben ser de nuevo ese lugar donde las estadísticas no importan, donde las notas enseñan, donde los profesores tienen autoridad (sobretodo moral), las aulas no son un espacio para llenar con “cualquiera”, las aulas son para personas con vocación y preparación, para los más capaces, para los que realmente conecten y enseñen, para los que se preocupan y ocupan por sus estudiantes.

Entonces, el curso escolar comenzó, expectativas hay muchas, pero la realidad es latente, hay una parte de la juventud despreocupada en demasía, una tendencia al mal gusto, las malas acciones, la pérdida de valores y eso, eso no nos hace un país precisamente culto. Hay otra parte preocupada, estudiosa, que disfruta de la vida cultural y social de “otra manera” en el mar heterogéneo en que navegamos, pero si no hay guía, si no hay incentivo, si no hay amor, no hay educación.

