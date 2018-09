Primer día del Mundial de Voleibol: Cuba, según lo previsto

Este miércoles comenzó la competencia para la mayoría de los equipos en el Campeonato Mundial de Voleibol, rama masculina, que se desarrolla en Italia y Bulgaria. El domingo jugaron las dos sedes ante Japón y Finlandia respectivamente, pero fueron los únicos desafíos hasta la fecha, por eso, considero que el primer día del mundial fue el 12 de septiembre. Cuba debutó ante el vigente campeón del mundo, Polonia, en un partido donde los europeos eran favoritos en el papel y lo fueron en el tabloncillo.



La derrota antillana llegó en cuatro parciales con marcadores de 25-18, 25-19, 25-21 y 25-14. El desempeño de los cubanos, según las estadísticas oficiales del choque, estuvo según lo esperado. Un total de 28 errores caribeños subieron al marcador de los polacos, el bloqueo rival fue un muro para los noveles atletas y la poca producción de varias figuras, marcan este inicio de campeonato para los cubanos. Analicemos el por qué.



El máximo anotador cubano fue Javier Concepción con 12 puntos, he ahí el primer problema, apreciable a simple vista, de los antillanos. Concepción juega como central y ¿por qué esto es un problema? Porque cuando un equipo tiene como mejor jugador, en cuanto a puntos se refiere, a un bloqueador central es por tres posibles razones; primero, el jugador es un fenómeno, de lo mejor del mundo; segundo, un hecho fortuito; tercero, un mal día para los auxiliares y el opuesto.



Extrapolemos a la nómina caribeña. Concepción, atleta que no dudo pueda explotar su potencial al máximo y ser un respetado en el mundo, no es de lo mejores en el orbe entre los que juegan por zona 3. No es un suceso aislado para esta generación que ha tenido a Liván Osoria, capitán de la selección y central que no jugó ante los europeos, como principal anotador y como ha sido usual, fue un mal día para los auxiliares y el opuesto.





El máximo anotador cubano fue Javier Concepción con 12 puntos. Foto: FIVB



Analizando el resto de los juegos en la jornada, buscando igual situación, en ningún caso un atleta de esta posición resultó líder en su equipo. Pudiera citarse el nombre del ruso Dmitriy Muserskiy, que con 13 tantos secundo al opuesto Maxim Mikhaylov para la victoria de Rusia sobre Australia, pero, en su caso se aplica la primera regla, es, si no el mejor porque existe un hombre que responde al nombre de Roberlandy Simón, uno de los dos mejores del mundo atacando con “chiquiticas” por el medio.



Continuando con el escrutinio de la primera actuación cubana, es preciso mencionar el desempeño del opuesto del equipo Miguel David Gutiérrez, que considero regular. De los 10 puntos que anotó, nueve los consiguió en el ataque, donde fue efectivo esa cantidad de veces de 31 bolas que recibió. Trabajó para el 29 % de efectividad en el remate, lejos de lo logrado por otros atletas de la competencia en igual cantidad de presentaciones. El jugador al que se despoja de la responsabilidad de recibir el servicio rival, debe producir mínimo para un 35 % en cuanto al remate.



Por último, el mayor problema que poseen estos voleibolistas en la juventud. El promedio de edad del conjunto es de 21,16 años y uno de los auxiliares regulares del conjunto, Marlon Yang, posee 17 mayos. Esto pudo dar al traste con el cuarto set donde los antillanos cedieron por 11 puntos. Este grupo tiene poco recorrido en los torneos de primer nivel y la meta de este núcleo es crecer a través de los eventos del ciclo olímpico, los centroamericanos, panamericanos y por último llegar a la cita de los cinco aros, así como incluirse en la Liga de Naciones (LNV) para el 2020 ya que no se consiguió entrar en la del ´19.



Lo positivo es que ganaron un set en un partido complicado. Complicado porque es el debut, ante el Campeón Mundial y con la afición en contra. Forzaron un cuarto parcial y a pesar de ceder, lo cual estaba en los planes de todos, es un gran augurio de lo que pudiera lograr esta selección si juega al mejor nivel.



Último tanto del juego entre Polonia y Cuba:

En el resto de los enfrentamientos, casi siempre, todo transcurrió según lo previsto pre competencia.



Francia inició la jornada ante China con victoria de 3-0 donde los parciales fueron 25-20, 25-21 y 25-17. El opuesto galo, Stephen Boyer, consiguió 23 puntos y por los chinos Chuan Jiang logró 10. Era esperado que los actuales subcampeones de la LNV del 2018 vencieran a los asiáticos.

"The first match in the Championship is always hard to play. We were a bit shy in the first set then we played our game through the match" says #7 Kevin Tillie (@kevintillie) after France 🇫🇷 @FFvolley defeated China 🇨🇳 3-0 (25-20, 25-21, 25-17) in #FIVBMensWCH#volleyballWCHs pic.twitter.com/4JHLGSwyJ9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 de septiembre de 2018

En un duelo africano Camerún venció a Túnez 3-0, marcadores 25-20, 28-26, 25-21. Por cada elenco hubo un atleta que consiguió 21 unidades, David Patrick Feughouo por los vencedores y Hamza Nagga por los vencidos. Esto es sorpresa para algunos, ya que los tunecinos son los reyes del último Campeonato Africano celebrado en el 2017, donde los cameruneses fueron terceros. De hecho, los de Túnez poseen 9 trofeos y 18 podios en ese tipo de lides por solo 2 y 10 de sus rivales.

Cameroon 🇨🇲 #14 Nathan Wounembaina, who scored 14 points against Tunisia 🇹🇳, talks on their victory by 3-0 (25-20, 28-26, 25-21) in the opening match of pool c of #FIVBMensWCH in Bari.#volleyballWCHs



Stats and photos in the match centre: https://t.co/l4LSwcwNzj pic.twitter.com/bjFwxgmZmx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 de septiembre de 2018

Canadá superó a Holanda en sets corridos con marcadores de 25-15, 25-23 y 25-18. La figura sobresaliente de los ganadores fue Nicholas Hoag con 12 unidades, por los derrotados Nimil Abdel-Aziz anotó en 13 oportunidades. Según los pronósticos, los de la hoja de maple, séptimos de la LNV, se esperaba que vencieran con un marcador similar a ese a los de países bajos.

Irán dominó a Puerto Rico con parciales de 25-19, 25-14 y 25-18. No tuvieron oposición los asiáticos, de los mejores conjuntos del continente oriental, ante los puertorriqueños que ya cumplieron su meta, llegar al mundial. Por los iranís Seyed Mohammad Mousavi Eraghi anotó 10 puntos y por los caribeños Maurice Torres igualó la marca.

Eslovenia venció a República Dominicana en cuatro parciales con marcadores de 25-22, 13-25, 13-25 y 17-25. Tine Urnaut acumuló 18 unidades por los eslovenos y Henry Antonio López Capellán acumuló 12 unidades por los quisqueyanos. Por los caribeños la expectación en este evento será ver que puede hacer Bayron Valdés, sensación por el elenco que participó en el NORCECA Sub-21 efectuado en La Habana hace unos días.

Rusia fue mejor que Australia 25-21, 25-20 y 25-16. Los actuales campeones de la LNV son favoritos para llegar a discutir el título luego del gran año que han tenido, el más destacado de ellos en este juego fue Maxim Mikhaylov con 17 tantos y por los oceánicos Paul Carroll consiguió 13.

Brasil superó a Egipto en tres sets, 25-17, 25-22 y 25-20. El conocido por la afición cubana Wallace De Souza consiguió 12 tantos para los verdeamarelos mientras Ahmed Abdelhay logró igual cantidad para los africanos. Los brasileños, a pesar de no estar en uno de sus mejores momentos, son contendientes al trono en cualquier evento de voleibol que participen y este no es la excepción.

Bélgica logró un importante triunfo ante Argentina en cuatro parciales con tanteadores 25-19, 25-19, 22-25 y 25-19. Éxito clave para los belgas, cuartos en el europeo del 2017, ante los gauchos, participantes en la LNV. Por los ganadores Sam Deroo anotó 21 tantos y por los perdedores Facundo Conte anotó 11.

Por último, en el juego más emocionante de la primera fecha, Estados Unidos forzó el quinto set y superó a Serbia en el tie-break 15-10, el resto de los parciales culminó 15-25, 25-14, 21-25 y 25-20. El mejor duelo de la jornada no decepcionó y tuvo a Matthew Anderson como líder de los americanos con 19 unidades mientras por los europeos Uros Kovacevic logró igual cifra. (Fotos tomadas de la Pagina web oficial de la Federación Internacional de Voleibol)

“Neither of the teams was very good today. We need to get better and now we are focusing on Australia”, says USA 🇺🇸 coach John Speraw, after defeating Serbia 🇷🇸 3-2 (15-25, 25-14, 21-25, 25-20, 15-10), in the opening day of pool C in Bari.#FIVBMensWCH#volleyballWCHs pic.twitter.com/XKI7gz0Myy — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 de septiembre de 2018

