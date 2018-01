Primer año de Trump en la Casa Blanca y cierre parcial e indefinido del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este sábado su primer año en la Casa Blanca, pero la que debió ser una jornada de festejos se inició con un cierre temporal e indefinido de las actividades de su administración.



La paralización parcial del gobierno de Trump se debió al fracaso de la votación de anoche en el Senado, donde la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender por cuatro semanas el presupuesto federal en vigor, no permitió que se alcanzaran los 60 votos necesarios.



Los republicanos cuentan con 51 de los 100 escaños de la cámara, lo que obligó al partido de Trump a negociar con los demócratas, pero finalmente solo obtuvieron 50 apoyos.



Ello significó que la administración de Trump debe parar temporalmente algunas de sus actividades por falta de fondos, porque el Congreso no ha asignado dinero para financiarlas.



Desde el primer minuto del sábado, muchas agencias federales dejaron de operar, excepto los servicios esenciales que protegen la vida o la propiedad de las personas, como el Ejército, la policía, los equipos de urgencias médicas, la asistencia ante desastres, el control del tráfico aéreo, los servicios postales y las prisiones.



La paralización parcial del gobierno obligó también a darle licencia a miles de empleados federales civiles, para ausentarse forzosamente de sus puestos de trabajo.



Así, la mayor parte del personal de los departamentos de Vivienda, Medio Ambiente, Educación y Comercio se quedarán en casa, mientras que aproximadamente la mitad de los trabajadores del Tesoro, Salud, Defensa y Transporte tampoco irán a trabajar el próximo lunes.



En cuanto a la propia Casa Blanca, 1 056 trabajadores de la Oficina Ejecutiva del Presidente tendrán licencia y 659, considerados esenciales, continuarán su labor normalmente, según su plan de contingencia.



El último hecho de ese tipo, de los varios ocurridos, sucedió en el 2013 durante la administración de Barack Obama, pero lo que hace diferente esta paralización parcial de gobierno con Trump como presidente, es que la falta de acuerdo presupuestario coincide con el hecho de que un mismo partido, el Republicano, controla tanto las dos Cámaras del Congreso como la Casa Blanca.



La Casa Blanca acusó a los demócratas de bloquear el pacto y aseguró que no negociaría sobre inmigración, una de las demandas clave de los adversarios del magnate, quienes exigen un acuerdo para salvar de la deportación a los más de 700 mil jóvenes indocumentados, acogidos al programa DACA, derogado por Trump.



A cambio de un pacto sobre el DACA, Trump quería que los demócratas aprobaran la financiación para el polémico muro que el mandatario quiere construir en la frontera con México.



El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que Trump rechazó dos acuerdos de compromiso entre los dos partidos para evitar la paralización parcial de las actividades del gobierno y censuró al magnate por no presionar a los republicanos en el Congreso.



El cierre del gobierno coincide hoy con la fecha exacta del primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca, iniciando su segundo año inmerso en una grave crisis.



