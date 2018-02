Primera Ministra de Namibia honra a internacionalistas cubanos

Foto: Marcelino Vázquez

Saara Kuugongelwa-Amadhila, Primera Ministra de Namibia, depositó este jueves una ofrenda floral en el Panteón de los Combatientes Internacionalistas del cementerio Cristóbal Colón, en homenaje a los cubanos que dieron su vida por la liberación de África.



Kuugongelwa-Amadhila, quien se encuentra de visita oficial en La Habana desde este miércoles, afirmó que esos mártires, con su valentía y sacrificio, ayudaron a escribir un capítulo histórico de la amistad entre Cuba y el continente africano.



La contribución de la Mayor de las Antillas a la liberación de África, en general, y de Namibia, en particular, es inconmensurable, sentenció, en tanto reconoció el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Señaló que las relaciones entre ambas naciones se consolidaron al calor de batallas como la de Cangamba, y aseguró que ese sacrificio no ha sido, ni será en vano.



La Primera Ministra de Namibia resaltó los lazos de cooperación bilateral y reiteró el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.



La General de Brigada Delsa Esther Puebla (Teté), vicepresidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, expresó que a los dos países los unen la historia, el presente y el futuro, y recordó las hazañas realizadas en tierras africanas con el único propósito de ayudar a su liberación.



Asimismo, agradeció los reiterados gestos de solidaridad con la Isla y ratificó el compromiso de no dejar en el olvido aquella epopeya.



Cuba y Namibia establecieron relaciones diplomáticas el 21 de marzo de 1990, y actualmente se encuentran en la nación africana 111 colaboradores cubanos, de ellos 88 vinculados al sector de la salud.



Según informó el ministerio cubano de Relaciones Exteriores, durante su estancia en La Habana, Kuugongelwa-Amadhila sostendrá conversaciones con autoridades de la Isla.



(Agencia Cubana de Noticias)

