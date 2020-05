Primero de Mayo, por vez primera en nuestra filatelia





Cuba exhibe, con pleno orgullo, el hecho de hallarse entre las naciones pioneras del orbe en celebrar el Día Internacional de los Trabajadores.



Ello acaeció hace ya 130 años. En verdad el movimiento obrero nacional era incipiente el llamado del Congreso de la II Internacional, celebrado en París, Francia, un año antes encontró eco en nuestro país.



Al Círculo de Trabajadores de La Habana correspondió el honor de realizar esa primera cita: un desfile que culminó en un acto con más de tres mil personas y una veintena de oradores, según consigna la Enciclopedia Colaborativa Ecured.



Sin embargo, hubo que esperar largos años, exactamente siete décadas, para que la Filatelia de la mayor de las Antillas dedicara una emisión postal referida a tan significativa efeméride.



El primero de mayo de 1961 comenzó a circular en el país un sello de color verde y sepia que muestra la imagen del líder azucarero Jesús Menéndez, el cual tiene de fondo un cañaveral.







Con un valor facial de 2 centavos, dentado 12.5, fue impreso en papel de seguridad acartonado; no se conoce al autor del diseño de la estampilla pues en el expediente de la emisión, conservado en el Museo Postal José Luis Guerra Aguiar, en La Habana, no se consigna.



Quienes aprecien el sello, notarán que exhibe la siguiente leyenda en color rojo: PRIMERO DE MAYO, 1961, ESTAMOS VENCIENDO. Se trata de una sobrecarga, en el lenguaje filatélico se denomina así a la impresión tipográfica realizada de manera oficial sobre un sello a fin de cambiar el motivo por el que fue emitido originalmente.



Este sello no debe faltar en las colecciones referidas al Movimiento Obrero Cubano, es una sobrecarga del puesto a circular el 22 de enero del propio año 1961 en honor al ya citado Jesús Menéndez. Entonces se imprimieron 4, 750 000 estampillas de las cuales, meses después se sobrecargarían 250 000 piezas a fin de festejar el Día Internacional de los Trabajadores.



Con posterioridad, de manera sistemática, la Administración Postal ha puesto a circular emisiones postales hechas expresamente para rendir homenaje al Día Internacional de los Trabajadores; estas, en su mayoría, presentan escenas de los desfiles multitudinarios celebrados en la histórica Plaza de la Revolución habanera.

Del Autor