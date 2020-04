Prohibirá EEUU la entrada por 60 días a las personas que buscan residencia en el país

Prohibir EEUU la entrada por 60 das a las personas que buscan residencia en el pas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este martes que su orden ejecutiva para prohibir la inmigración a este país durará inicialmente 60 días y se aplicará a quienes buscan la residencia permanente en el país. En un tuit emitido anoche, Trump manifestó que ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, al que llamó 'enemigo invisible' y 'la necesidad de proteger los trabajos' de los estadounidenses, firmaría este miércoles una orden ejecutiva 'para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos'. Durante su conferencia de prensa diaria sobre la pandemia, Trump explicó que la medida afectará a quienes quieren obtener tarjetas verdes de residencia permanente, por lo que medios norteamericanos dijeron que no bloqueará a quienes ingresen al país como turistas, estudiantes o con visas de trabajos temporales. Por otro lado, el sitio de noticias legales Law360, esta acción podría afectar a los cónyuges y parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses, así como a los trabajadores extranjeros que vienen a Estados Unidos con tarjetas verdes basadas en el empleo.



Afirman en Bélgica que el ejemplo de Cuba desata la ira imperial



El internacionalismo médico de Cuba vuelve a sobresalir en tiempos de la COVID-19, un ejemplo que desata la ira imperial de Estados Unidos, afirmó hoy el activista de la solidaridad belga Freddy Tack. En declaraciones a Prensa Latina, el vicepresidente de la asociación Los Amigos de Cuba precisó que ese odio explica las recientes campañas de difamación de Washington contra los profesionales de la salud cubanos presentes en decenas de países. Estados Unidos libra una cruzada contra la colaboración de salud cubana, pese al reconocimiento mundial a esos galenos, una contienda hostil que incluye la presión a gobiernos para que no la soliciten, y esa fuerza del ejemplo de una solidaridad internacionalista inspirada por Fidel Castro Ruz molesta, subrayó Freddy Tack. La administración del presidente Donald Trump enfrenta cientos de miles de enfermos y decenas de miles de muertes por la COVID-19, pero no duda en reforzar su bloqueo contra Cuba, impidiéndole el acceso a recursos y equipos necesarios para combatir el coronavirus, ni en atacar con campañas denigrantes a los médicos solidarios, advirtió el vicepresidente de la asociación Los Amigos de Cuba Freddy Tack.



Asciende a más de 2 millones 500 mil los casos de la COVID-19 en el Mundo



El número total de contagios por coronavirus de la COVID-19 a nivel mundial ascendió a 2 millones 564 mil 038 hasta la noche de este martes, mientras que los fallecidos llegaron a 177 mil 424, según las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos concentra el mayor número de contagios al haber alcanzado los 824 mil 889 y se registraron 45 mil 42 víctimas mortales, de las cuales, 14 mil 887 ocurrieron en el estado de Nueva York. España es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, al haber confirmado ya 204 mil 178 contagios, y es el tercer país del mundo con respecto de la tasa de letalidad del virus, al registrar 21 mil 282 víctimas mortales. Europa ha comenzado el regreso paulatino a su cotidianidad, el diario español El País destacó que Alemania permitió la reapertura de negocios de 800 metros cuadrados, Austria abrió miles de comercios de 400 metros cuadrados mientras que se espera la reapertura de centros comerciales a partir del primero de mayo, mientras que Francia espera reanudar clases el 11 de mayo. No obstante, esto no significa que la pandemia haya terminado, principalmente, en países como Alemania, donde los casos crecen lentamente, pero ya hay 148 mil 453 casos confirmados o Francia, donde la curva aún no parece alcanzar el pico y ya registró 159 mil 299 personas infectadas. En todo el continente americano, el aumento relativo de casos ha sido menor en comparación con los días previos al haberse reportado un incremento del cuatro por ciento en el número de casos y del cinco por ciento en el número de muertos. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud en su conferencia semanal sobre el coronavirus en el continente hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe para incrementar la aplicación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 entre la población, y para ello, espera que para el final de mes haber donado ya cinco millones de test.



Estudiarán en el Reino Unido una nueva vacuna contra la COVID-19



El director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford del Reino Unido, Adrian Hill, expresó a medios de prensa que la próxima semana se comenzarán a estudiar la vacuna contra el coronavirus, mientras esperan que para septiembre próximo sean producidas un millón de dosis. Además, Hill precisó que "mientras se lleven a cabo las pruebas, tenemos que comenzar la producción aunque existe el riesgo de que si la vacuna fracasa nadie la va a querer". Sobre la fabricación de un millón de dosis de la nueva vacuna, Hill resaltó que es una gran tarea pero no es imposible. Esta nueva vacuna fue realizada con una técnica que ha demostrado generar fuertes respuestas inmunológicas en otras enfermedades, hecha de un inofensivo virus de chimpancés genéticamente diseñado para transportar parte del coronavirus. Por su parte, el ministro de Sanidad británico, Mat Hancock, añadió en conferencia de prensa que "las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles".



Crece el rechazo mundial al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba



Las muestras de apoyo a Cuba por su colaboración médica en diversas latitudes y en rechazo al bloqueo de Estados Unidos se expanden cada vez más en el mundo. El recrudecimiento de esa medida punitiva por la actual administración en la Casa Blanca de Washington constituye una estrategia errónea con la que todo el mundo pierde, advirtió el eurodiputado español Javier Moreno, mientras dos organizaciones suizas denunciaron la imposibilidad de realizar donaciones a la mayor de las Antillas para combatir la Covid-19 debido al bloqueo estadounidense. La Asociación Suiza-Cuba y MediCuba-Suiza condenaron en un comunicado la cancelación por los bancos de su país de realizar transferencias destinadas a fortalecer la lucha contra el nuevo coronavirus en la Mayor de las Antillas. En una misiva enviada al presidente Donald Trump y al congreso estadounidense, la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba describió la medida unilateral como ilegal e inhumana.



Trabajan los científicos chinos en una nueva vacuna contra la COVID-19



Un grupo de científicos de China afirmó que una vacuna tipo inactivada contra la COVID-19 demostró seguridad durante los ensayos en monos y ratas, reportó hoy el diario Global Times. Según el periódico, los investigadores hallaron que la inyección denominada PiCoVacc estimuló la respuesta inmune a nivel hormonal y así propició protección completa contra el nuevo coronavirus, causante de la letal neumonía. El equipo que está integrado por expertos de distintas instituciones del país determinó que la nueva vacuna es segura tras analizar los signos clínicos, hematológicos y bioquímicos de los animales, y verificar que no aumentó la infección por la COVID-19. También, el diario Global Times señaló que 32 voluntarios recibieron la vacuna el pasado día 16 de abril, y responden bien, y no presentan reacciones adversas de momento.



Reforzará el Partido de los Trabajadores de Brasil la campaña Fuera Bolsonaro



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil decidió este martes reforzar la campaña Fuera Bolsonaro, tras la participación del presidente ultraderechista participar en un acto en el que abogó por la intervención militar y una nueva AI-5. Teniendo en cuenta la grave crisis en el país por el nuevo coronavirus, 'los miembros sugieren a la dirección de nuestro partido la subida de tono y decir que con este gobierno no damos, y por lo tanto es Fuera Bolsonaro', afirmó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. Durante el encuentro se aprobó una campaña de cambios institucionales y políticos para asegurar la democracia en el país, en defensa de la vida y contra la permanencia de Jair Bolsonaro al frente del gobierno. A partir de ahora el eslogan Fuera Bolsonaro resume la orientación política de los parlamentarios del Partido de los Trabajadores.



Reporta Vietnam seis días consecutivos sin nuevos casos de contagios del nuevo coronavirus



Por sexto día consecutivo Vietnam amaneció hoy sin nuevos casos de la COVID-19, una demostración del progresivo repliegue de la enfermedad en el país. Las medidas adoptadas por el gobierno, y la disciplina con que la población las cumple, están dando resultado, hasta la fecha, el número de contagiados se mantiene en 268, mientras los pacientes recuperados ascienden a 216. En este momento Vietnam solo registra 52 enfermos de COVID-19 y ningún fallecido, reportó a primera hora de este miércoles la comisión nacional encargada de contener la pandemia. De los 52 pacientes que aún observan en cuarentena, nueve centros de salud, 12 dieron negativo a la primera prueba de detección del virus y ocho a la segunda, con lo que cabe esperar que en las próximas horas aumente la cifra de personas restablecidos. El panorama es tan promisorio, en Vietnam, que el gobierno comenzó a relajar las medidas de prevención en algunas provincias y ciudades consideradas fuera de riesgo, y apuntó que sin apuros y con la seguridad como premisa irrenunciable hará lo mismo con otros territorios según la situación lo permita.



