Prometen dos libros de memorias demoler todavía más la figura de Donald Trump 2020-06-17 13:49:45 / Noticiero Nacional de Radio





Dos libros poco halagadores escritos por personas que fueron cercanas en algún momento a Donald Trump, amenazan con triturar todavía más su imagen, a cuatro meses de los comicios en los que buscará la reelección.



La sobrina del presidente, Mary Trump, tiene previsto publicar unas memorias poco halagadoras sobre su tío, que serán puestas a la venta el próximo 28 de julio por la editorial Simon and Schuster, bajo el título de Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.



El libro de Mary Trump llegará a las estanterías apenas unas semanas antes de que comience la Convención Nacional Republicana, en la que su tío Donald aceptará la nominación del partido para competir por ser reelegido en las elecciones de noviembre.



Según trascendidos, las memorias revelan, supuestamente, cómo Mary le entregó a The New York Times documentos confidenciales que el diario usó en una investigación sobre las finanzas personales de Trump.



Los elementos aportados por Mary al Times arrojaron la participación de Trump en esquemas impositivos fraudulentos y haber recibido más de 400 millones de dólares del imperio inmobiliario de su padre.



Ahora, el libro escrito por Mary y que verá la luz en julio, utiliza su conocimiento como testigo de primera mano en numerosas celebraciones e interacciones familiares de los Trump.



Mary, de 55 años, es la hija de Fred, el hermano mayor del presidente, quien murió en 1981 a los 42 años, por un ataque cardíaco relacionado con su alcoholismo durante gran parte de su vida.



Mary y su hermano Fred presentaron hace 20 años una demanda contra Trump y los hermanos de éste, en la que disputaban la parte que les correspondió del patrimonio de Fred Trump, el padre del ahora mandatario.



Según ellos, el testamento de 1991 fue hecho en base a fraude e influencia indebida por parte de Donald Trump y sus hermanos, en momentos en que el patriarca de la familia sufría de demencia.



Incluso, cuando las memorias de Mary salgan a la luz en julio, acusarán al presidente de haber desestimado y haberse burlado de su padre desde que empezó a padecer Alzheimer.



Según tuits atribuidos a ella misma, Mary Trump se sintió desanimada el día de la elección de su tío como mandatario en el 2016.



Una cuenta con su nombre tiene una publicación que dice: "Esta es una de las peores noches de mi vida".



Y mientras Mary Trump amenaza con airear intimidades de la familia y demoler la imagen de su tío, otro libro de memorias promete dañarlo también: el que escribió John Bolton, el destituido Asesor de Seguridad Nacional.



"Este es el libro que Donald Trump no quiere que lean", proclamó la editorial Simon & Schuster, la misma que publicará las memorias de la sobrina del presidente, Mary Trump.



El Gobierno de Trump demandó ayer a Bolton para evitar que su libro llegue a las librerías el próximo 23 de julio, al argumentar que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional del país.







El lunes, el mismo Trump advirtió que Bolton tendrá un problema criminal muy grave si sigue adelante con su plan de publicar su escrito, titulado La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca.



El libro de Bolton ya está impreso y ha sido enviado a centros de distribución de todo Estados Unidos, lo que puede complicar el intento de Trump de evitar que el contenido salga a la luz.