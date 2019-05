Promociona México su plan para el desarrollo integral de Centroamérica

Promociona Mxico su plan para el desarrollo integral de Centroamrica

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presentará hoy a su colega de Alemania Heiko Mass, el plan integral para el desarrollo de Centroamérica.



Ebrard delineará ante Mass la hoja de ruta del proyecto, elaborado por el gobierno de Manuel López Obrador con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL.



Precisamente, Ebrard viajó a la capital alemana acompañado de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, para participar en la la Conferencia de Ministros sobre la Iniciativa América Latina y el Caribe, organizada por el Ministerio alemán de Exteriores.



La cita será una oportunidad para la búsqueda de recursos económicos con vistas a impulsar la iniciativa mexicana, que no ha sido planteada en términos de simple asistencia financiera, sino de respuestas y soluciones ante los flujos migratorios en Centroamérica.







México cree posible frenar la ola de migración causada por la pobreza y la violencia del crimen organizado si se incentiva el progreso económico y social en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.



El gobierno de Manuel López Obrador tiene la esperanza de que esas naciones puedan incorporarse en condiciones de infraestructura, energía y facilidades de inversión, al ritmo de prosperidad económica que ya tiene la gran región de Norteamérica.



Pero el propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ya alertó que si no se no se tiene el apoyo de las instancias internacionales de manera contundente, es muy difícil suponer que se va a encontrar una solución para las miles y miles de centroamericanos que deciden migrar por la pobreza e inseguridad en la que viven.



Ebrard ya presentó hace unos días a la Casa Blanca el plan para el desarrollo integral de Centroamérica, y precisó que México quiere que Estados Unidos invierta más de 10 mil millones de dólares para ese programa.



Ahora, la embajada mexicana en Washington asume la responsabilidad de promocionar esa iniciativa entre diversos congresistas estadounidenses que se han interesado en la propuesta, así como a otros organismos internacionales.



Además, el proyecto contempla también el sur de México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya empezó a hacer inversiones propias por entre cinco mil a seis mil millones de dólares.



