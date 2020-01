Propone la AHS nuevas becas para jóvenes músicos

Propone la AHS nuevas becas para jvenes msicos

2020-01-17

Con el objetivo de potenciar y promover lo más experimental de la vanguardia musical en Cuba y llevar a cabo las exigencias de los jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) a partir del 3er. Congreso, la Dirección Nacional conformó dos Becas nuevas de creación musical: la Beca de Interpretación Vocal Elena Burke y la Beca de Interpretación Instrumental Pucho López. Podrán optar por la Beca de Interpretación Vocal Elena Burke todos los cubanos residentes en el territorio nacional que tengan hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS. Los interesados presentarán una muestra mínima de cinco temas, pertenecientes a cualquier género de la música popular o tradicional de compositores cubanos. Como es habitual los proyectos se entregarán bajo lema o seudónimo y constarán de grabación preliminar de audio en soporte digital con calidad aceptable que permita su escucha y evaluación, fundamentación conceptual que no exceda una cuartilla y sobre aparte con los datos personales. A la Beca de Interpretación Instrumental Pucho López, sugerencia que hizo la disquera Bis Music, también podrán optar todos los instrumentistas cubanos de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, que no hayan ganado esta beca con anterioridad. La Beca de Interpretación Instrumental Pucho López estará dedicada a la música popular y también dará espacio a la interpretación de música de concierto, que tiene un amplio bagaje dentro del entorno musical cubano y cuenta con una representación importante de jóvenes intérpretes.



Anuncian presentaciones de La Colmenita este fin de semana



La Compañía Infantil La Colmenita, que el 14 de febrero cumplirá sus 30 años de vida, presenta este sábado 18 y domingo 19 de enero, a las 10:30 de la mañana, su versión de la obra infantil en verso “Fábula de un país de cera” de Joel Cano. La cita será en el Teatro de la Orden Tercera, en Oficios y Churruca, Habana Vieja. La obra continuará en cartelera hasta febrero en el propio Teatro. Por otra parte, la otra mitad de la Compañía visitará artísticamente este fin de semana la provincia de Artemisa con su gran Musical Infantil en dos actos ¨La Cucarachita Martina… en sus Bodas de Plata”.



Danza Teatro Retazos se presenta en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso



Las Lunas de Lorca, emblemática coreografía del repertorio de la compañía Danza Teatro Retazos, obra creada por la Premio Nacional de Danza Isabel Bustos como homenaje y aproximación a la lírica del importante escritor español Federico García Lorca, vuelve renovada al panorama de la danza contemporánea cubana en este inicio del 2020 con importantes presentaciones en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, hoy día 17, sábado 18 y domingo 19 de enero. Esta obra inspirada en pasajes de Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Yerma y fragmentos del Romancero Gitano, entre otros textos de la escritura del gran poeta, dramaturgo y prosista granadino de la llamada Generación del 27, es considerada por su creadora como un tributo de Danza Teatro Retazos al espíritu de Federico y a la España de la pasión y la muerte. La actual puesta en escena que subirá al escenario de la Sala García Lorca es parte de un proceso de actualización y adecuación de la pieza original al actual elenco de la compañía y con ello se busca refrescar su montaje elaborado a partir de imágenes y símbolos dramáticos de la escritura lorquiana con cierto aliento de cercanía al influjo del maestro Antonio Gades.

Invitan a la Sabatina del Fresa y Chocolate



Este sábado 18 de enero a las 3 pm, la Sabatina del Fresa y Chocolate (23 e/ 10 y 12. Vedado), que conduce Ernesto Limia tiene como invitado al embajador de Uruguay en Cuba, Eduardo Lorier, quien abordará la figura de Jenny von Westphalen, la baronesa que renunció a su alcurnia para compartir una vida de lucha por la emancipación social junto a Carlos Marx. El espacio contará con la actuación de estudiantes de la Escuela Nacional de Danza, ganadores de la última edición del premio Cubanísimo.



Entregarán este viernes Premios Nacionales de Investigación



Luego de analizar y valorar un total de cinco nominaciones, presentadas por igual cifra de instituciones culturales del país, el jurado del Premio Nacional de Investigación Cultural 2019, con la Dra. Graziella Pogolotti como presidenta, decidió otorgar, por mayoría, el galardón por la obra de la vida a Llilian Llanes Godoy y María del Carmen Ariet García, doctoras en Arte y Ciencias Históricas, respectivamente. Poseedora de una vasta cultura y una extensa, determinante y excelente obra científica, Llilian Llanes Godoy, se destaca por los estudios realizados acerca de la arquitectura y las artes plásticas cubanas y, en especial, por su trabajo relacionado con la actividad curatorial. Por su parte, María del Carmen Ariet sobresale por la sistematicidad con la que ha asumido la labor de investigar. Entre sus aportes principales se encuentra la elaboración de la periodización metodológica para el estudio de la vida y obra de Ernesto Guevara, basada en fuentes documentales del Archivo Personal del Che. El jurado estuvo integrado también por la Dra. Araceli García Carranza, la Dra. Luisa Campuzano Sentí, el DrC. Pedro Pablo Rodríguez López y el Lic. Carlos Venegas Fornias.



Presentarán en el Sábado del Libro título: Cuentos populares cubanos de humor de Samuel Feijóo



En el espacio Sábado del Libro se presentará el título: Cuentos populares cubanos de humor de Samuel Feijóo, publicado por la Editorial Letras Cubanas, el día 18 de enero, a las 11:00 a.m. en la Calle de madera de la Plaza de Armas. Relatos populares recopilados por toda la isla con jocosa sabiduría, conforman esta antología de cuentos en la cual aparecen los personajes tradicionales: el isleño, el gallego, el guajiro, el negro ocurrente. Samuel Feijóo se remonta a las fuentes más antiguas de la literatura folklórica de todos los tiempos en una reflexión permanente sobre el ser humano y sus relaciones con el mundo.

