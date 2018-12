Proponen diputados revisar la política de ejecución de subsidios

Con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Económicos y la de Industria,Construcción y Energía analizaron el programa de construcción de viviendas.



Los parlamentarios insistieron en hacer cumplir la política de entrega y control de los subsidios a familias protegidas de bajos ingresos. En tal sentido el presidente del Parlamento reconoció que aún hay debilidades.



´´A las personas que se le asigna un subsidios a pesar de la situación que tiene el país el esfuerzo que hace este Estado le de una cantidad determinada de recursos financieros y materias por ser una familia vulnerable para hacer su vivienda y haga negocios con eso tienen que ser sancionados, esos hechos no se pueden permitir´´.





El diputados el municipio de Boyeros Víctor Manuel Gutiérrez expuso que todavía falta control en la entrega y ejecución de los subsidios, yo soy delegado de base y tengo la opinión de que algunos subsidiados reciben 85 y 90 mil pesos y no contribuyen la célula básica, venden los materiales de construcción y desvian el dinero que gratuitamente el Estado les dio.Creo que esas actitudes no debemos tolerar porque esos recursos financieros salen de las arcas del presupuesto del Estado.



El director del Programa de Producción Local de Materiales, Tomás Vázquez informó que recientemente se evaluarán 153 municipios del país de ellos 46 recibieron la categoría de mal. ´´Hay un grupo de genéricos que los vamos a incumplir como el acero,y en especial el alambron, que se utilizan en la producción de viguetas, plaquetas y losas canal, igualmente se queda por debajo la carpintería de hormigón y un mal aprovechando de los moldes´´.



Al cierre de noviembre se han terminado 23 mil 995 viviendas, 12 mil 337por el sector estatal, en el caso de los subsidios esta pendientes el 41% por varios motivos incluyendo la falta de acero,áridos y cemento.

