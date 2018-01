Prosigue este jueves diálogo venezolano en República Dominicana

2018-01-18 08:37:32 / web@radiorebelde.icrt.cu

El diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición continuará este jueves en República Dominicana para avanzar en los seis puntos de la agenda y llegar a un acuerdo por la paz y estabilidad del país. Refiere Telesur que ambas partes se encontraron los días 11, 12 y 13 de enero y avanzaron en la mayoría de los puntos, según informó Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental y ministro para la Comunicación y la Información. Rodríguez dijo además que existen acuerdos en la gran mayoría de los puntos que se establecieron en la mesa de diálogo, y asegura que los otros temas serán resueltos este 18 de enero. Por su parte, el presidente dominicano Danilo Medina expresó que ambas partes habían hecho "importantísimos avances" en la tercera ronda de conversaciones e indicó que hoy emprenderán una cuarta etapa con la esperanza de firmar acuerdos. En tanto el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseveró que todos los puntos del diálogo que mantienen el Gobierno de Venezuela y la oposición están acordados y redactados. El proceso de diálogo en la nación suramericana fue posible tras los constantes llamado del presidente Nicolás Maduro a la oposición para dialogar y resolver las diferencias, con el objetivo de acordar la defensa de la soberanía del país, detener las sanciones financieras internacionales, superar la crisis económica y evitar más violencia de grupos radicales opositores.



Permanecerá Estados Unidos en Siria hasta la derrota total del Dáesh



Estados Unidos permanecerá en Siria hasta la derrota total del grupo yihadista Estado Islámico. Así lo ha asegurado el Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, quien dijo también que la administración Trump no quiere repetir el error cometido en Irak, y por esta razón mantendrá su presencia militar en Siria hasta acabar con "todos los espacios ingobernables". "No podemos cometer los mismos errores de 2011, cuando nuestra salida prematura de Irak permitió que al-Qaeda en Irak sobreviviera y eventualmente se transformara en el grupo Estado Islámico. El jefe de la diplomacia norteamericana señaló durante un discurso en Stanford que ese fue ese vacío el que permitió que esa y otras organizaciones terroristas causaran estragos en el país". Washington también teme que su retirada permita a Bachar al-Asad seguir en el poder. Pero hay otra razón para que la administración Trump quiera mantener su presencia militar en el país a toda costa y es para servir de contrapeso a Irán. Para Tillerson, una retirada de tropas permitiría a Teherán reforzar sus posiciones y "acercarse a su gran objetivo, el control de la región". (Euronews)



París y Londres abordarán futuro de las relaciones bilaterales



El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, encabezan hoy una cumbre dirigida abordar el futuro de las relaciones bilaterales tras la salida de Londres de la Unión Europea. Según los adelantos, la cita tendrá lugar en suelo británico y ambas partes dialogarán sobre los vínculos en las nuevas circunstancias, con énfasis en asuntos como la seguridad y la migración. Sobre esta última cuestión, se espera que los dos gobiernos anuncien nuevos acuerdos dirigidos a mejorar la gestión del flujo de indocumentados que intentan llegar a suelo británico desde la parte gala. De acuerdo con el Palacio del Elíseo, el pacto abordará principalmente la situación de los menores de edad que se encuentran solos y quieren unirse con sus familias en la nación británica, las solicitudes de asilo y los casos de reunificación familiar, en los cuales Londres deberá asumir compromisos para dar respuestas más rápidas. Asimismo, el acuerdo prevé un fortalecimiento de la cooperación policial bilateral en la zona fronteriza, que constituye escenario de una crisis migratoria constante. (PL)



Papa Francisco aboga por una comunidad educativa inclusiva



El papa Francisco urgió este miércoles a ampliar el concepto de comunidad educativa, la cual debe avanzar hacia la participación de todos los sectores de la sociedad. El pontífice pidió a los académicos prestar atención a los pueblos originarios, quienes deben convertirse en los principales interlocutores en proyectos que afectan sus espacios. Aseveró que la comunidad educativa "tiene el desafío de generar nuevas dinámicas que superen toda fragmentación del saber" y esta no debe "quedarse aislada de los modos de conocer".



Al menos 52 muertos al incendiarse autobús de pasajeros en Kazajistán



Al menos 52 personas murieron y otras cinco resultaron heridas este jueves en Kazajistán. La información fue suministrada por el ministerio de Situaciones de Emergencia a través de un comunicado. Según dice el comunicado, el accidente ocurrió este 18 de enero, a bordo de los cuales sobrevivieron solamente 5 pasajeros que fueron atendidos por los cuerpos de salud. El portavoz del comité de emergencias del Ministerio del Interior de Kazajistán, Ruslán Imankulov informó que el siniestro se produjo en la carretera Samara-Shimkent en el distrito de Ingiz, en la provincia de Aktobe.



(Haciendo Radio)