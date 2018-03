Protege tu móvil con antivirus (+Audio)



Protege tu móvil con antivirus. Foto: Gabdiel Silva



Los usuarios de las tecnologías debemos tener percepción del riesgo que asumimos cuando instalamos aplicaciones sin conocer su origen, en nuestros móviles.



El Director de Desarrollo de Segurmática, Juan Miguel Alonso Torres, aseguró que Cuba no está ajena a dichas amenazas, cada día hay mayor incremento de perder todo los datos que guardamos en nuestros celulares debido a los intercambios de aplicaciones de los propietarios sin conocer su origen o que se pasan de mano en mano.



Para mitigar estos riesgos debemos educar correctamente a los internautas, y es por ello que en Segurmática creo la aplicación Segurmática Seguridad Móvil que realiza la función de antivirus y revisa la configuración de los dispositivos con sistema operativo Androides.



Escuche y descargue directamente desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial:







El producto puede descargarse desde la página de Segurmática o adquirir su licencia de uso en la sede, ubicada en Zanja y Soledad o en los Joven Club más cercano a su municipio, el costo de la licencia es de 25 pesos en MN y permite actualizar las bases de antivirus durante un año.



Alonso Torres precisó que el Laboratorio Antivirus de Segurmática ha detectado varias muestras de aplicaciones Androides que están circulando por las redes cubanas y que contienen comportamientos malignos.



El Viruscaner es un falso antivirus que aun circula en las redes de mano enano, al analizarlo en el Laboratorio se detectó que era un malware de tipo Hadware (programa que al conectarse a Internet muestra anuncios no deseados para monetizar al autor del programa maligno).







Existe una explosión de programas malignos que realizan minado de criptomomedas, (minado significa utilizar recursos del procesador del dispositivo móvil), como consecuencia un usuario infestado consume datos en la navegación y drena rápidamente la batería del dispositivo, provocando su desgaste y posible rotura.



En Segurmática liberamos cada 12 horas una actualización para esta aplicación, permitiendo detectar las nuevas amenazas que surgen. La aplicación también permite revisar los permisos más riesgosos que están otorgados a las aplicaciones instaladas, por ejemplo un juego que solicita enviar un SMS o leer los contactos.



Además posibilita configurar el bloqueo de llamadas, permitiendo bloquear por ejemplo las llamadas recibidas con 99, número s privados etc.



Para versiones posteriores se debe incluir en la aplicación “un cortafuego” que permitirá bloquear toda la comunicación del dispositivo con la red, impidiendo la fuga de información y el exceso de tráfico innecesario que realizan muchas aplicaciones de Androide.



Le sugerimos otros detalles en el siguiente reporte en audio:

