Provoca tu accionar



Diseños de la autora



“Una persona no puede viajar interiormente y permanecer quieta exteriormente”, así lo afirmó James Allen, escritor filosófico británico. No basta con tener sueños, intenciones, sino se hace nada por alcanzarlos. La mayoría de los grandes proyectos nacen de un sueño, creado en la mente de una persona. Sin embargo, aunque esto resulte piedra angular, no es suficiente con tenerlos, se necesita del accionar.



Y no se trata de un plan de trabajo de una semana, a veces lograr lo que se anhela puede demorar meses, y hasta años. Por lo que la perseverancia, sostenida por la visión o el sueño, por así decirlo, debe ser lo que lo inquiete y motive a alcanzar lo que quizás algunos te digan que es imposible.



No ignores lo que alguien dijo, que la mayoría de los proyectos fracasan o triunfan antes de comenzar. Esto por lo general sucede, cada vez que te dejas entrar a tu buzón de voz, mensajes negativos, tanto externos como internos. Tal vez, debas conceptualizar que es lo que se te presenta en el camino en algunas ocasiones; ¿obstáculos u oportunidades?



El australiano J. Sidlow Baxter invita a reflexionar con la siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre obstáculos y una oportunidad? Nuestra actitud hacia él. Toda oportunidad tiene una dificultad, y toda oportunidad tiene una dificultad.



Pero también, como debes saber, no todos tienen la capacidad de ver las oportunidades. Razón por la que Thomas Alva Edison dijo: “Hay más oportunidades que personas para verlas”.







La historia nos llena de testimonios que nos permiten inspirarnos y hasta retarnos en algunos casos.



Robinson Crusoe fue escrito en la cárcel. John Bunyan escribió El Progreso del Peregrino, en la cárcel de Bedford. Durante diez años, Dante, el autor de La Divina Comedia, trabajó exiliado y bajo sentencia de muerte. Beethoven estaba casi sordo y agobiado por preocupaciones cuando creó sus más grandes composiciones.



Lo que debes interiorizar es que cuando tienes un sueño, eres tú quien debes luchar por ellos, eres tú quien decide cuándo detenerse. Pueden aparecer los momentos difíciles, pero eres el responsable único de tu accionar. Compromiso constante en cualquier terreno, sea llanura, montañas o pantano, de ti depende tu accionar para que tu viaje interior se haga realidad.

Del Autor