Proyecto Voluntad sobresale en programas comunitarios de las montañas holguineras

Proyecto Voluntad sobresale en programas comunitarios de las montaas holguineras

2020-03-31 10:33:20 / web@radiorebelde.icrt.cu





El proyecto Voluntad, desarrollado desde hace más de seis años en el consejo popular de Naranjo Agrio, ubicado en el municipio de Sagua de Tánamo en la zona del Plan Turquino, constituye un ejemplo integrador al desarrollo cultural y social en los asentamientos poblaciones de las serranías del oriental territorio. Mario Rodríguez, especialista superior del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, señaló a la ACN que el programa tiene entre sus principales objetivos fomentar valores éticos y salvaguardar las tradiciones de esa región serrana, a través de la cultura. Puntualizó que entre las principales actividades desarrolladas sobresalen presentaciones de teatro, danza, música, cuyos principales protagonistas son los residentes en la comunidad, las cuales son dirigidas a los diferentes grupos etarios, como una alternativa para la recreación sana. Subrayó que el proyecto es una de las principales iniciativas de la Casa de La Cultura de Naranjo Agrio, en el cual participa el sector de la ciencia a través del análisis de variables demográficas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa zona geográfica, distinguida especialmente por sus potencialidades en el cultivo de café. Rodríguez indicó que la propuesta cuenta también con iniciativas para dinamizar la vida cotidiana, utilizando prácticas deportivas, actividades de promoción de salud y exposiciones de platos de la gastronomía autóctona de la región. José Antonio Reyes, creador del proyecto, explicó que Voluntad se extiende a poblados aledaños a través de la creación de micro proyectos como la Colmenita y Guitarra al hombro, por los cuales ostentan el Premio Nacional de la Cultura Comunitaria. El Plan turquino holguinero se extiende por los municipios de Moa, Sagua de Tánamo, Frank País, Mayarí y Cueto e incluye más de 100 asentamientos rurales en unos dos mil kilómetros cuadrados de superficie. Entre las propuestas culturales de esa área sobresale además la Tumba Francesa de Bejuco, conjunto del municipio de Sagua de Tánamo, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2003, el cual recreaba los bailes y cantos de los colonos franceses y esclavos africanosllegados al oriente de Cuba en el siglo XVIII.



Falleció en La Habana trompetista cubano Diego Francisco López Noval, integrante del Septeto Habanero



Falleció en La Habana en la tarde de ayer, 29 de marzo, el trompetista cubano Diego Francisco López Noval, integrante del Septeto Habanero. El Septeto Habanero se viste de luto hoy 29 de marzo de 2020, tras fallecer repentinamente en La Habana el Trompetista Diego Francisco López Noval, más conocido en el mundo artístico como “Chichi”. A lo largo de su carrera fue integrante de prestigiosas agrupaciones como el Conjunto Chapottin, Conjunto Arsenio Rodríguez y en la última etapa de su carrera formó parte del Legendario Septeto Habanero desde el año 2010 hasta el 2013. A toda su familia nuestras más sentidas condolencias.



Más de 8 000 nasobucos entrega el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Santiago de Cuba



Como parte del combate contra la Covid-19, más de 8000 nasobucos de textiles entregó a hospitales y entidades de Santiago de Cuba, el colectivo de trabajadores-creadores del territorio, perteneciente a la filial del Fondo cubano de Bienes culturales (FCBC). Tania Fernández Chaveco y Dayana Villalón, directora y subdirectora comercial del Fondo, respectivamente, hicieron entrega de los nasobucos a la casi totalidad de hospitales generales, maternos e infantiles de esta urbe. El donativo incluyó, además, a centros de la enseñanza artística y a las sedes de la Gobernación y el Partido Comunista de Cuba. Todos los grupos de creación y artistas independientes que comercializan con el Fondo se sumaron a la tarea, no solo fueron aquellos que laboran textiles, sino todas las especialidades. En los talleres habituales de los creadores textiles y también en los hogares de otros integrantes del Fondo se desarrolló la jornada para materializar el donativo. El uso de los nasobucos es imprescindible en la lucha que libra la población de Cuba contra la expansión de la Covid-19, porque este y el lavado de las manos constituyen las acciones más efectivas y populares, al lado siempre de las tareas que encabeza Salud Pública.



La ACDAM y la Oficina del Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico ajustan medidas en lucha contra el nuevo coronavirus



La Agencia cubana de Derecho de autor musical (ACDAM), de cara a la actual situación mundial y nacional por la propagación del nuevo coronavirus Covid-19, con el fin de cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por el país en esta etapa, anuncia que suspende los servicios a los autores y demás titulares de derecho que representa, referido a los servicios de registro de obras, de atención a consultas y reclamaciones, trámites hereditarios y otros servicios de pagos. La ACDAM continúa trabajando con el personal imprescindible en sus oficinas para garantizar la distribución correspondiente al Primer Semestre del año; pago que se adelantará al 20 de abril para los autores de La Habana y el 1ro. de mayo para los autores de provincia, fechas en que quedarán debidamente habilitadas las Tarjetas Magnéticas y las Transferencias a los autores del resto del país. Cualquier cambio que ocurra, será debidamente informado en su momento. Por su parte, y con el objetivo de mantener la atención a los interesados en el proceso del Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico, esta oficina prestará servicios los lunes, miércoles y viernes en el horario de 8:30 am hasta las 12. 00 m.



Continúan conciertos online de músicos cubanos junto a la radio y la televisión



Con el concierto que ofrecerá hoy, a las 4:30 p.m., el cantautor Polito Ibáñez con sus invitados: Luna Manzanares, el pianista Portillito y Mauricio Figueiral por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, canal Youtube Ministerio de Cultura y enlace de cien páginas Facebook, continúa la trasmisión conjunta de conciertos on line #EstamosContigo #MúsicosPorCuba, una iniciativa múltiple del Instituto de la Música, el Mincult y el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Según información recibida de la dirección de Comunicación del Instituto Cubano de la Música los conciertos on line proseguirán este martes con Mauricio Figueiral con sus invitados Luna Manzanares, el pianista Portillito y Adrián Berazaín, el miércoles 1ro. de abril lo hará Adrián Berazaín con sus invitados Luna Manzanares y Mauricio Figueiral, el jueves le corresponderá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba bajo la batuta del Maestro Enrique Pérez Mesa con Annie Garcés y Adrián Berazaín como invitados y el viernes el Dúo Buena Fe. Entre las agrupaciones que ya han grabado sus respectivos conciertos y saldrán más adelante están Pancho Amat y el Cabildo del Son y el Septeto Habanero, que este año está celebrando su centenario.



Roban un cuadro de Van Gogh en un museo del centro de Países Bajos



Un cuadro de Vincent Van Gogh (quien nació precisamente tal día como hoy, un 30 de marzo de 1853), Jardín primaveral, la casa parroquial de Nuenen en primavera, de 1884, ha sido robado este lunes en el museo Singer, situado en la localidad de Laren, en el centro de los Países Bajos. La sala está cerrada, como el resto de centros culturales, debido a la Covid-19, y es la única obra que ha desaparecido. Era un préstamo del museo de Groninger, que solo tenían este van gogh en su colección, y formaba parte de una exhibición temporal paralizada por la pandemia. Los responsables del museo Singer han explicado que los ladrones irrumpieron en su interior alrededor de las 03.15 de la madrugada de este lunes “forzando la puerta principal, que es de cristal”. La alarma saltó entonces, “pero los asaltantes habían huido cuando llegó la policía”. La sala subraya a su vez que “los sistemas de seguridad instalados cumplen los protocolos de rigor, pero está claro que podemos aprender algo de lo sucedido”. Jan Rudolf de Lorm, director del museo, que trabaja a distancia en virtud de las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno, ha publicado un vídeo donde expresa su enfado por lo ocurrido, “justo lo que no deseas como director y transmisor cultural”, dice. “Un cuadro, además, pegado a la comunidad, porque Van Gogh vivió entre 1883 y 1884 con sus padres en Nuenen, donde el progenitor era pastor. El robo es terrible para el museo de Groninger, para el museo Singer y para todos nosotros, porque el arte es de todos. En especial en momentos difíciles como estos”, ha añadido. Su homólogo de Groninger, Andreas Blühm, ha hecho votos “por no dejarnos asustar por lo ocurrido; es muy amargo y espero que lo encuentro pronto y en buen estado”. La obra sustraída formaba parte de la muestra titulada Espejo del alma, de Toorop a Mondrian, prevista hasta el 10 de mayo, y es la segunda vez que los ladrones consiguen sus propósitos en este museo. En 2007, se llevaron siete esculturas del jardín, entre ellas un molde de El pensador, la famosa obra del artista francés Auguste Rodin, que apareció destrozada días después. El museo Singer era la villa personal construida en la localidad neerlandesa de Laren a principios del siglo XX por el pintor y coleccionista estadounidense William Singer y su esposa, Anna. Su colección personal incluye pinturas y esculturas entre 1880 y 1950, y se programan exposiciones temporales a lo largo del año. La policía ha abierto ya una investigación, que incluye la revisión de las imágenes exteriores captadas por las cámaras de seguridad instaladas en sus casas por los vecinos de la sala de arte.



Apoya Instituto Latino de la Música campaña contra Covid-19



El Instituto Latino de la Música anunció que desde este lunes comenzará a trasmitir en México seis spots por la radio y uno por la televisión, para contribuir a la prevención de la Covid-19. Los cortos se crearon con el personaje de Tito reacciona, protagonista de la serie animada homónima que rinde homenaje a varios embajadores de la cultura del continente y realza los valores del patrimonio artístico latino. Un comunicado del ILM explica que, aunque la institución canceló oficialmente todos sus eventos en 18 países hasta el 30 de abril, no ha parado de trabajar mediante este personaje que, dada la circunstancia actual, propone varias medidas para combatir la pandemia. A la vez informa que, el nuevo coronavirus causa enorme pesar pues este fin de semana dieron positivos a la Covid-19 su embajador cultural Johnny Ventura y el ganador del Premio Batuta, Horacio Franco ambos íconos de la música. El ILM reitera la invitación a cada uno de los artistas, promotores y personal en general vinculados con la institución a que tomen un descanso de toda exposición pública en el mes de abril en aras de no tener más casos, expone el comunicado. Además, extiende la misma propuesta a todo el público amante de la buena música, invita a ponerse a buen resguardo a fin de poder volver a la normalidad en mayo, si las condiciones lo permiten. La entidad, con sede en México, está dirigida por Daniel Martín, quien este año apoya la construcción de un documental para celebrar el centenario del ILM en 2021, bajo la dirección del músico cubano, embajador cultural de ese organismo y miembro activo de la Academia de Cine de Hollywood, Edesio Alejandro.



Alberto Fernández y Residente mantuvieron un diálogo por Instagram sobre pandemia que afronta el mundo



“Tenemos la oportunidad de hacer un mundo más solidario”, le dijo este pasado lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, al músico puertorriqueño René Pérez (Residente), durante una conversación en vivo por Instagram. Respondiendo preguntas de los seguidores, a las que previamente el ex miembro del grupo Calle 13 había convocado, transcurrió el diálogo, en el que una vez más el Jefe de Estado de esta nación abogó por que se levanten los bloqueos económicos impuestos a Cuba y Venezuela en un momento en el que el mundo nos exige ser más solidarios, dijo. Al abordar la situación actual de la pandemia, cómo destruye las economías de la región y si se tendrán que suspender los pagos de todas las deudas para que ese dinero sea utilizado para la emergencia social de cada país, Fernández apuntó que esa fue la primera demanda que planteó en el reciente encuentro virtual con líderes del G-20. Lo segundo, dijo, es terminar con los bloqueos económicos porque la pandemia nos exige ser solidarios y hay países en el mundo que por razones políticas están sometidos a bloqueos que no los dejan entrar medicamentos y alimentos. Igualmente, convidó a Residente a sumarse a una iniciativa que trascurrirá el domingo venidero en Argentina, y es que el presidente pidió a varios artistas que regalen una canción desde su casa. Por otra parte, se refirió a los casos de violencia y feminicidios en aumento en estos días de cuarentena y señaló que hay que trabajar mucho porque lamentablemente el patriarcado existe y el machismo aún continúa haciendo estragos en la sociedad.



(Haciendo Radio)