Publica Bis Music obra inédita de cantante cubana Moraima Secada

Publica Bis Music obra indita de cantante cubana Moraima Secada

2019-10-15

La casa discográfica cubana Bis Music presentó una producción que recoge temas inéditos de la cantante Moraima Secada, ícono de una época importante para la canción en la Isla. El producto consiste en un doble álbum que incluye 44 títulos y un documental, todo bajo el nombre La razón no valía un esperado material que para muchos debió salir al mercado hace tiempo. Los compactos recogen canciones grabadas por Moraima Secada de 1965 a 1983, un año antes de su deceso, que privó a la isla caribeña de una de sus voces más auténticas y a una artista emblemática por su labor en agrupaciones vocales y como solista. Los productores de la entrega Felipe Morfa y Mayra María García explicaron en encuentro con la prensa que en esos años Secada grabó mucho para la televisión y la radio, y varios de esos materiales solo se usaron para los doblajes de los programas en vivo de entonces. La premiere del audiovisual será el 24 de octubre en el habanero Cine La Rampa.



Presentarán en el Teatro Nacional de Cuba espectáculo “Oh La Habana”



El Teatro Nacional de Cuba anuncia para el venidero fin de semana (19 y 20 de octubre de 2019) en la sala Avellaneda, el espectáculo “Oh La Habana”, de la compañía “Un Paso Más” y el proyecto “Paso a Paso”, todo bajo la dirección artística de Yuly Rodríguez. Más de 300 niños, adolescentes y jóvenes en escena deleitaran con su talento al público. Este espectáculo es un homenaje al cumpleaños de la capital y al festejo por del Día de la Cultura Cubana. El programa dará un recorrido por lo más representativo de la música y el baile a través de los 500 años de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Las funciones serán el sábado 19 y el domingo 20 de octubre de 2019 a las 5 de la tarde en la sala Avellaneda. Las entradas estarán a la venta a partir de hoy martes, 15 de octubre, en el horario de 10 am a 11am y de 1 pm a 4.30 pm en la taquilla del Teatro Nacional de Cuba, situado en Paseo y 39, Plaza de la Revolución.



Rinden homenaje al Señor de la Vanguardia desde la Literatura



El libro del mes se dedica en octubre a homenajear al Señor de la Vanguardia y será presentado hoy martes 15, a las 10 de la mañana, en el Instituto Cubano del Libro, Obispo esquina a Aguiar. El texto se titula Camilo Cienfuegos, criollo como las palmas, de Francisco Hernández Blanco y Francisco Blanco Ávila, de la Editorial Pablo de la Torriente Brau, y se narra la vida de Camilo mediante historietas.



Celebrarán en el ISA Panel “Necesidad del Diálogo Intercultural Frente a los Desafíos Globales y la Paz Mundial”



Como parte de La Jornada por el Día de La Cultura Cubana, La Organización OM Meditación y La Universidad de Las Artes de Cuba, ISA, celebrarán el próximo jueves 17 de octubre 2019, el Panel “Necesidad del Diálogo Intercultural Frente a los Desafíos Globales y la Paz Mundial”. Integrarán el Panel el Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz, Profesor Titular de La Universidad de La Habana; El Dr. Nibaldo Hernández Mesa, Presidente de La Sociedad de Neurociencias de Cuba y el Reverendo Joel Ortega Dopico, Secretario del Consejo de Iglesias de Cuba. El Evento tendrá lugar a las 10 am en el Aula Magna del ISA y también se exhibirá el Documental “OM, Meditación en La Habana” del Realizador y Director de TV Víctor Manuel Núñez Estévez, que recoge las esencias del 9no. Encuentro Internacional de Meditación de La Habana y la labor de La Organización OM Meditación en sus 10 años de existencia. Además, se presentará La Convocatoria al 10mo. Encuentro Internacional de Meditación de La Habana, Cuba 2020, que se celebrará en el mes de abril del próximo año.



Recordarán fundación del Taller René Portocarrero y presentarán estampa serigráfica de López Oliva



Como parte de la Jornada de la Cultura Cubana, el jueves 17 de octubre a las 3 pm, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Trocadero entre Zulueta y Monserrate) tendrá lugar un panel conmemorativo de los 36 años de establecido el Taller de Serigrafía Artística “René Portocarreo”, que concluirá con la puesta en circulación de un original múltiple serigráfico de Manuel Lopez Oliva titulado “El pueblo soy yo”, impreso en ese centro de producción cultural. Artistas nuestros que laboraron entre los primeros impresores de esa entidad, críticos de arte, además de funcionarios y especialistas de Génesis Galerías conversarán con el público asistente y recordarán sus vivencias de alguna de las etapas del mencionado ámbito de creación, armado en el año 1983 allí en la Calle Cuba, entre Muralla y Teniente Rey (Habana Vieja), donde aún permanece. La obra del arte serigráfico que se presentará, concebida por Lopez Oliva de conjunto con los jóvenes artistas impresores Carlos Almeida y Jessica Vázquez, fue elaborada a base de calcos y bloqueos de la técnica dentro del Taller. La tirada de la estampa –resuelta mediante tintas grises, negro, blanco y plateado- consta de 50 ejemplares firmados y numerados. Como era de esperar, se trata de una imagen de expresión abierta y polisémica donde figuran máscaras características del lenguaje artístico de este conocido autor visual de nuestro país.



Iniciarán espacio cultural Diálogos a viva voz en Artemisa con la presencia de Miriam Ramos



La cancionera Miriam Ramos será la invitada del programa cultural Diálogos a viva voz que, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo, el sábado 19 de octubre, a las dos de la tarde, en el Álbum Café, de Artemisa. En este espacio, auspiciado por la UNEAC y la EGREM de Artemisa, Rodríguez Sosa, además de conversar con Miriam Ramos –una de las más conocidas y reconocidas intérpretes de la música cubana—, tendrá como invitados al guitarrista Valentín Puentes y a la narradora y poeta Gilda Guimeras Pareja. Diálogos a viva voz se propone, a través del arte de la conversación, establecer un vínculo con lo mejor de la intelectualidad cubana contemporánea, para así contribuir a enriquecer la espiritualidad del ser humano.



