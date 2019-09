En Audio: Publican nuevas normas jurídicas sobre cooperativas no agropecuarias

En Audio: Publican nuevas normas jurdicas sobre cooperativas no agropecuarias







La Habana, Cuba-. La Gaceta Oficial publicó nuevas normas jurídicas relacionadas con la política de perfeccionamiento del proceso experimental de las cooperativas en sectores no agropecuarios, que entrarán en vigor en noviembre de este año, luego de 60 días de publicadas.



Yovana Vega Matos, Jefa del Área de Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación explicó que hasta el cierre del mes de mayo se encuentran operando 398 cooperativas no agropecuarias las cuales agrupan a unos 18 mil socios, con destaque en los sectores de la gastronomía, comercio, construcción, industria y servicios personales y técnicos.



Se ratifica la validez del proceso experimental de creación de cooperativas en sectores no agropecuarios, y según explicó Vega Matos no existe un tiempo definido para este proceso, dedicado actualmente a consolidar el funcionamiento de las cooperativas existentes.



Entre los elementos novedosos se distinguen las actividades que tendrán alcance nacional y las que se desarrollarán en el ámbito territorial. Las actividades con alcance nacional son la reparación y mantenimiento de máquinas para confecciones textiles, equipos tecnológicos, equipos de pesaje, de climatización y refrigeración, así como boleras y carpinterías de aluminio.







Para la actividad de construcción, que tiene actualmente alcance territorial, se faculta al ministro de la Construcción para autorizar excepcionalmente operaciones fuera del territorio.





Lo anterior no implica que las cooperativas no puedan comercializar sus productos o servicios con entidades radicadas en otros territorios.



Como novedad se introduce el “socio a prueba “, otorgando la posibilidad de evaluar las capacidades del individuo para ser socio de la cooperativa.



El "socio a prueba" tiene igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los socios, salvo para ocupar funciones administrativas y para decidir sobre la duración de su período a prueba, regulado hasta nueve meses.



También se establece como principio de retribución económica la existencia de un límite máximo de 3 veces entre el socio que más ingresos percibe y el de menos ingresos, con el objetivo de garantizar la distribución justa y equitativa de las utilidades generadas.



Además, destacan en las nuevas normas la posibilidad de suspender las operaciones de la cooperativa de manera temporal, por un plazo máximo de 6 meses, ante la detección de problemas o deficiencia en la gestión, y una vez resueltas continuar con las actividades, a diferencia de cómo está normado en la actualidad de pasar directamente a la extinción.



Otra de las novedades flexibiliza que la empresa estatal pueda comercializar a las cooperativas cualquier producción disponible a los precios establecidos, eliminando el subsidio en los casos que corresponda.





